關禮傑女兒關楓馨公開同前港隊欖球員Hugo拍拖　見埋父母好事近？

【關楓馨公開宣布拍拖/男朋友係前港隊欖球員徐灝晴Hugo】63歲前TVB小生關禮傑有位寶貝女關楓馨，早年參加《2021香港小姐競選》後入行，更被喻為靚女「星二代」之列。晉身港姐五強的關楓馨，入行後出鏡率也不少，有劇拍亦參與過不少節目拍攝，例如有《法言人》、《你好，我的大夫》、《黑色月光》、《同屋企人去旅行》、《飲茶》等等。



參選港姐時的關楓馨已經好靚。（資料圖片）

入行後，「星二代」關楓馨的花邊亦不少，先有報道指因疫情期間，她和外籍男朋友因長期分隔兩地而感情生變而分手。「異地戀」結束後，傳媒拍得她與一位「紋身男」出雙入對，其後有網民起底，指該「紋身男」為Tommy（劉興健），曾參加過ViuTV的真人騷《慳D啦Honey》。不過，有網民則爆料「紋身男」Tommy感情混亂，曾偷食女Dancer又不斷向朋友借錢。

關楓馨之前疑與舞蹈員Tommy拍拖，男方曾偕前女友Rachel參加ViuTV真人騷《慳D啦honey》，不過節目播出時二人已分手。（節目截圖）

關楓馨參選香港小姐獲爸爸關禮傑大力支持。（資料圖片）

何沛珈及關楓馨泳裝晒超Fit身材！（TVB圖片）

羅家英、馮盈盈和關楓馨出席無綫《飲茶》宣傳造勢活動。（葉志明攝）

感情維持了一段短時間後，關楓馨再度回復單身，似乎因為合作綜藝節目《家常便飯爭霸戰》而與傳被細3歲的冼靖峰力追。當時兩人曾合作拍短片，冼靖峰又帶關楓馨搵美食和教唱歌，關係升溫得十分快，但後來關楓馨否認緋聞，表示她與冼靖峰只是朋友，並強調冼靖峰像她的弟弟，緋聞才告一段落。關楓馨冼靖峰出席節目宣傳活動 首次同場回應緋聞：當佢係細佬

關楓馨「烚」紙巾畀冼靖峰食。(ig@tiffanyfabi)

關楓馨（Fabienne）去泰國度假。（IG@tiffanyfabi）

關楓馨（Fabienne）去泰國度假。（IG@tiffanyfabi）

關楓馨。（IG@tiffanyfabi）

早前關楓馨被爆戀上前港隊欖球員徐灝晴。(ig@hugo_chui)

近日，關楓馨在個人社交平台上分享一條短片，片中她和一位型男，兩人穿着白色情侶裝，在沙灘上 上演我跑你追的晝面，並寫上：「就咁就俾佢追到。」顯然是「官宣」拍拖，公開另一半。帖文中，不少藝人朋友也留言祝賀，何廣沛：「好曬」，何沛珈：「so sweet」，陳楨怡：「cute」，黃建東更起哄說：「結婚結婚結婚」。

關楓馨在IG曬幸福，正式宣布有男朋友Hugo。（IG@tiffanyfabi）

據知，這位型男為前港隊欖球員徐灝晴（Hugo），早前一同去睇七人欖球賽時，就因為一齊入鏡而戀情曝光。關楓馨更表示，父母已經見過關楓馨的男朋友，並表示滿意。「印象好好！讚佢有禮貌。」而且他們覺得只要關楓馨喜歡就可以了。今次關楓馨再高調宣布拍拖，相信也離婚期不遠了。預先恭喜關禮傑搵到好女婿！

關楓馨為《東華》擔任司儀。（陳順禎攝）

關楓馨新男朋友好型！（IG@hugo_chui）

