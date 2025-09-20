張佳添關心「膊頭之交」甄采浠病況　懶理鄧兆尊批評：日日咁開心

現年54歲的音樂才子張佳添早前被踢爆與黃宗澤舊愛甄采浠（前名：甄詠珊）行街拍拖，二人旁若無人當街搭肩攬腰相當親密，相差12年的戀情成為城中熱話。事件曝光後，張佳添向外宣稱與甄釆浠只是「膊頭之交」，並不是男女朋友關係，事件引起網上熱議。

音樂才子張佳添被爆與《愛回家》高小姐甄釆浠（甄詠珊）拍拖，兩入搭肩攬腰相當親密，相差12年的戀情成為城中熱話。（資料圖片）

搭膊攬到實。（資料圖片）

甄采浠日前突發入院，令身邊人十分憂心，住院5日後出院，她表示：「多謝大家關心，覺得人間好有愛。病情方面想保留返少少私隱，另外醫生建議中西協作，嚟緊都搵緊適合嘅中醫希望對病情有幫助。」她又希望自己身體健康，「始終我隻貓都病緊，我都好希望好好Take Care佢同屋企人，身體健康先可以照顧到身邊人。」

甄采浠日前突發入院。（ig@carisayan123）

甄采浠日前突發入院。（ig@carisayan123）

張佳添今日（20/9）現身電視城出席《中年好聲音4》記者會，他說：「其實佢又唔係好嚴重，而佢都出咗院，身體狀況都改善咗，但確實咩病就未知，不過搵返佢本人交代返會好啲。（網民笑指你傷咗佢個心！）呢個好肯定唔關事，大家咁好想像力，我都得啖笑。（入院期間你有冇探佢？）我都有，係去探咗佢一次。」

張佳添今日出席《中年好聲音4》記者會。（吳子生攝）

張佳添表示不認識鄧兆尊。（吳子生攝）

對於鄧兆尊和吳家樂在網台就「膊頭之交」開咪寸爆他「冇腳雀仔」，張佳添表示：「其實我有聽人講，但就冇睇，我係有一個原則嘅人，所有YouTuber對本人嘅任何言論，我係唔回應嘅。（識唔識鄧兆尊？）我係唔識佢。（佢哋對你評價有冇唔開心？）冇唔開心，我日日都係咁開心，冇嘢係令我唔開心嘅。就算你而家對住我講粗口，又或者冚我兩巴掌，我都唔會唔開心。」

鄧兆尊和吳家樂在網台就「膊頭之交」開咪寸爆張佳添係「冇腳雀仔」。（資料圖片）

張佳添今日出席《中年好聲音4》記者會。（吳子生攝）

曾志偉今日出席《中年好聲音4》記者會。（吳子生攝）

《中年好聲音4》記者會。（吳子生攝）