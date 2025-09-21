郭政鴻舊片翻hit被炸到飛起　靚仔替身爆出場半分鐘收$3,700

【郭政鴻炸到飛起/潮拜武當】TVB社交平台除了發放自家節目和劇集發展之外，近期亦有不少網民向的meme圖帖文。近日有網民轉發了一則帖文，內容是郭政鴻在2015年劇集《潮拜武當》中，一幕用薯仔塞爆微波爐後，「引爆」微波爐的短片，帖文也寫上了「Office總有啲亂用微波爐嘅同事」，引起不少網民共鳴。



2015年劇集《潮拜武當》舊片翻hit。（threads截圖）

不少網民都大讚帖文有趣又貼地又爆笑，但底下一個留言就相當值得注意。一位叫陳俊峰的「脆友」留言道，自己就是片中被「炸飛」的演員：「實不相暪，真榮幸作為此動作替身」。

呢一幕原來係《潮拜武當》。（截圖/TVB）

陳俊峰接受《香港01》訪問，表示這一場戲已是10年前拍下的戲份：「不太複雜的一個威也動作。當時拍左威也鏡頭先，嗰幕出咗街先知…原來咁有喜感。」鏡頭中見到他整個人被炸飛，但對他來說似乎危險性不大。他說：「佢用氣爆加威也拉，又沒什麼壓力嘅，很安全！有時只有簡單一個動作，作為替身沒有了解太多詳情。」

呢一幕原來係《潮拜武當》。成個人炸到飛起！（截圖/TVB）

拍一場戲有幾錢？他坦言因為年代久遠，不是記得太清楚：「當時替身價錢差不多$3,700？真忘記了。」記者笑言「出場半分鐘有$3,700」也頗為不錯，他就說：「咁樣由換衫整頭，威也set up到rehearsal試幾個，再正式拍，又唔止半分鐘咁少。見thread有人講起，先有啲回憶咁解。」

陳俊峰幾靚仔。（IG@chanchunfungmj）

陳俊峰現任動作指導。（IG@chanchunfungmj）

陳俊峰表示現時任職動作指導，同時也是動作特技演員。「近幾年《黃金兄弟》，《金手指》，《潛行》，《風林火山》等都有參與動作組同幕前嘅演出工作。早幾年前，其實我都係做替身和副動作指導比較多。」他亦透露，自己約於2007年入行：「八九十年代比較嚴謹，要由小武師開始先會到武師埋位同演員打，再有經驗啲先再做演員替身。可能我入行嘅時間，咁啱需要我呢啲身形同技術嘅人，武師都有做，不過而家諗返做替身比較多。」

陳俊峰現任動作指導。（IG@chanchunfungmj）

他續說：「如果要講呢動作組行真係有排講，譬如呢套電視劇嘅指導郭追師傅 ，錢嘉樂會長，鄧瑞華指導，呢幾位合作比較多。講起，真係要多謝師傅們的關照！入行經過其實好模糊，唔似得需要見工掉CV，有前輩比機會做吓，又試吓埋位，做吓做吓就咁多年了。不過講最開頭好多年前其實係張文傑German帶我入行。」