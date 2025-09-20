陳法拉首次執導拍獨立電影樣樣慳　驚訝香港冇人搵拍戲：我唔貴喎

陳法拉今日（20日）出席第二屆銀河娛樂集團澳門國際短片節（MISFF），將上映陳法拉在2017年演出的一部獨立電影《雁南飛》，她說：「呢部係我第一次唔收片酬拍攝嘅indie film（獨立電影），仲要自己出錢搭機票去拍。分享會都有講，我同導演第一次見面已覺得好有緣份，建立咗友誼，到依家都係好好朋友，嚟緊我執導電影，佢都會嚟幫我手，佢老公會做我攝影師。」

陳法拉現身澳門出席國際短片節。（陳順禎 攝）

陳拉法透露首部由她執導的獨立電影將於12月中開拍，由她親自撰寫劇本，籌備過程接近一年，她說：「係一部西部片，由兩位年輕演員演出，個劇本寫咗近一年，改咗十幾個，已經好精簡同刺激，cut咗啲場景就冇咁貴，拍獨立短片就係咁。」攝影師曾建議用多一部攝影機，但由於資金所限，陳拉法直言：「所有嘢要計數，樣樣慳啲使。」

早前被指過瘦，現狀態回勇。（陳順禎 攝）

法拉透露能夠首次執導好開心，能找自己喜歡的團隊合作，她說：「今次好好彩，之前拍電影好多專業美術、攝影、化妝都嚟幫手，拍膊頭話ok會度期。」問到會否找《贖夢》的「蔡辛強」張家輝幫手，法拉笑說：「搵佢嚟做茶水，之前佢執導呢部片，我見佢都辛苦，見到佢對電影好熱愛同執著，我覺得感動到我，現場學到多嘢。」

問到忙於拍獨立電影又要兼顧家庭，會否減少拍攝港產片？法拉斷言說：「唔會，我拍好少時間，唔會有衝突。反而等緊好劇本同有發揮嘅角色，香港冇人搵我拍戲，我又唔係貴喎。好似今日坐飛機返嚟，十幾小時返嚟都唔係問題。」

陳法拉驚訝點解冇人搵佢拍戲。（陳順禎 攝）