《烈火雄心》男星為一事偷拍公廁小便　無聲抗議：該被X家浸豬籠

前TVB藝人王喜最近日移居英國後，不時在社交平台分享生活點滴。昨日（19日）王喜在IG上載一段影片，以「無聲抗議」的方式，表達對一名女清潔工在他使用洗手間期間進入男廁的不滿。

影片中，王喜全程未發一言，僅手持電話自拍，表情嚴肅。鏡頭先是跟隨他進入洗手間，在他後方有一名男士等待進入廁格。不久後，一名女清潔工手持水桶及清潔用具從廁格走出。王喜的鏡頭隨即對準該清潔工的背影，並將她及其他使用洗手間的男士容貌公開。王喜更在貼文寫道：「喺女廁嘅男人會被拉被鎖被化學閹割，咁喺男廁嘅女人係咪應該被X家浸豬籠」，其言論引起網民熱烈討論。

公審基層勞工？網民看法兩極

王喜的行為引起網民正反兩極的看法。部分網民認同他的觀點，認為男士在洗手間的私隱權應受尊重。然而，更多網民批評王喜的做法過於偏激，認為他對一位正在工作的基層勞工進行網絡公審，做法並不可取。不少人認為，王喜若有不滿，應即場向女清潔工提出，而非選擇拍片上載IG，公開其容貌。

自爆在台被迷姦、腎衰竭 王喜近年遭遇連串不幸

現年58歲的王喜，過去以電視劇《烈火雄心》中的消防員形象深入民心。近年來他遭遇一連串不幸事件，備受外界關注。王喜早前透露移居台灣後，兩度遭到男友人迷姦，導致全身皮膚有傷勢。他亦曾自爆罹患腎衰竭，一度需要終身洗腎。近一年來，他也頻繁在社交平台發文及拍片，聲稱被跟蹤，精神狀況似乎不太穩定。日前，他更拍片表示自己沒錢吃飯，需要友人救助，並當場大喊「救命呀」，讓粉絲相當擔心。

