專訪｜吳浣儀憶人生最低谷 感激羅蘭、鮑起靜借錢相救：我好命水

「御用阿媽」吳浣儀，緃橫電影、電視超過五十年，螢幕上時而慈祥，時而嘮叨；但在現實生活中，她是一位鋼鐵母親，丈夫突然患肺癌離世，經濟拮据、獨力撫養四名年幼子女，更要問好友羅蘭、鮑起靜借錢渡過難關⋯⋯

問她當時如何能撐過來，吳浣儀好像說的是別人故事，很淡然地說：「你都要面對㗎啦⋯⋯唯有同仔女講，你哋真係要俾心機讀書。」

吳浣儀四名子女已香港大學畢業，亦學有所成，現在只想繼續拍戲。

與男友吵架意外入行 由主角到「跑龍套」

吳浣儀入行，始於一場與男友的吵架：「那天好像與男友吵架，回家看電視，看到TVB第二期藝訓班招募，就抱著玩玩的心態去報名。」她笑著憶述，當時對演藝圈全無憧憬，面試時毫無壓力，反而因此順利入選，與盧宛茵、伍衛國等成了第二屆藝員訓練班同學。

在藝訓班接受戲劇訓練，之後被King sir鍾景輝看中拍《朱門怨》，吳浣儀回想拍劇初期可謂膽戰心驚，她說：「我們不是準時而是早到入廠準備，鍾景輝不可以讓我們帶劇本入廠，我們事前已背好了，那時拍劇沒有剪接，拍戲時有甚麼出錯，就要由頭再來過，最怕拍宮廷戲，你一說錯，全組人員由頭再拍過，你說有多大壓力？」她形容當時每天都帶著「驚恐」上班，壓力巨大。

吳浣儀入行即拍《朱門怨》，劇中相當搶鏡。

但最緊張是有次為《歡樂今宵》做直播廣告，幸好與梁醒波合作，短短幾秒的對白讓她緊張得徹夜難眠。「我記得其中一句廣告對白是『紅橙黃綠青藍寶⋯⋯回家睡覺那晚，還聽到自己的心臟很緊張地跳動，那種壓力真的很大。」

吳浣儀拍完《朱門怨》可謂前途無可限量，但下一套《狂潮》她的戲份突然變為路人甲，每日回公司演一個接待員，落差太大令她一時間接受不了，加上當時有男朋友的她，決定拍拖為上，回想少年時的自己，吳浣儀都覺得當時不成熟，她說：「當時心態不對，就知道是自己錯了。你拿了別人的工作，就要用心做，怎可以因為要等就發脾氣？妳覺得自己第一套拍《朱門怨》就好巴閉？其實不是。」

《孖仔孖心肝》為吳浣儀經典作品之一。

丈夫癌逝晴天霹靂 醫院、電視台、家庭三邊走

吳浣儀離開TVB後去了佳視，之後結婚相夫教子，87年得到TVB邀請回巢拍《季節》，之後拍了13套劇，當中以《孖仔孖心肝》《人在邊緣》等，最為人熟悉，到91年被亞視出三倍人工力邀過檔，這段時間可說是吳浣儀的事業高峰，但到2006年令她經歷人生最大挫折。

那年吳浣儀的丈夫患上肺癌第四期，她說：「醫生說他只剩下九個月時間，結果真的很準確，九個月後他就離開了。」由於當時不流行買保險，丈夫患癌有段時間在私家醫院求醫，令她們幾乎用盡所有積蓄，危急關頭她真的要問朋友借錢解決家庭生計，硬著頭皮打電話給好友羅蘭、鮑起靜⋯⋯

吳浣儀拍《喜有此理》期間，原來正經歷丈夫患癌日子，每日拍完劇就去醫院探老公，之後再回家照顧四個小朋友。

她憶述當時致電羅蘭借錢，「我跟她說，我無法一次過還錢，不知要分多少期，總之有錢就入你戶口。」羅蘭二話不說便答應，只說了一句：「只因是你，Anna。」這份信任，讓吳浣儀銘記於心，之後亦有向鮑起靜求助，鮑姐同樣義不容辭。「鮑姐很好笑，她說『我沒有很多錢，但我先給你。不過我老公一定會罵死我！』我真係好幸運，兩個借錢給我的都是影后。」

雖然有兩大影后雪中送炭，但吳浣儀依然要面對生活，她一邊要在亞視拍處境劇《喜有此理》，一邊要到醫院照顧丈夫，回家還要面對四個年幼的子女。「那九個月，就是不停地兩邊跑。下班後就回醫院探望他，買東西給他吃。回到家，兒子又會打電話來問：『媽媽，何時回來呀？今晚吃什麼？』」

回憶起那段日子，吳浣儀坦言：「真的沒有時間去想，要捱就捱，我還可以怎樣？連哭的時間都沒有，只能躲起來哭。」

吳浣儀三女一子全部是香港大學畢業

虎媽式教育煉成四個大學生：打罵是為了他們好

丈夫離世後，吳浣儀母兼父職，對子女的管教是嚴厲。「我是嚴的。」她直言自己是「虎媽」，會體罰，會大聲喝罵。「我安排的事一定要做。我會將學校的試卷，用塗改液塗了答案再影印，讓他們不停做練習。」

她憶述自己生幼子剖腹生產，入院前一晚，仍在為女兒錄製默書錄音帶，讓爸爸監督。「我跟女兒說，我回來會檢查的。」即使在自己最脆弱的時候，她心心念念的，依然是子女的學業。

「他們是要打的。你跟小朋友說道理，他未必明白，有事嚇他們才行。」她自有一套賞罰分明的規矩：「講完一次、第二次，『最後一次，你再不聽話我就來了』。」家中年紀最少的女兒頑皮還口，她會毫不猶豫地打下去。「你說是不是該給她一記耳光？」嚴厲的背後，是望子成龍的苦心。她知道自己是單親家庭，唯有靠知識才能改變命運。

這份苦心沒有白費，四名子女最終全部考入香港大學，學有所成，更懂得孝順母親，每月自動轉帳家用。「這真的要教。」她語重心長地說。她曾向還口的女兒解釋：「大家一起住，我都要買柴米油鹽。你在家裡需要燈油火蠟電費，都是用錢的。你覺得大家是不是該夾錢來維持家庭？」細女聽後，也認同地說：「你又說得對。」