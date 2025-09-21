莊子璇處女劇演技遭洗版式狠批　被嘲該去做兒童節目：咁都收貨

TVB新劇《金式森林》尚未在香港播出，但網民可以透過內地平台搶先睇。該劇集結三屆視帝郭晉安、資深演員龔慈恩，以及多位備受力捧的新晉小生花旦，並以TVB最拿手的家族爭產案作題材。不過，劇集播出至今，焦點卻意外落在首次拍劇的前港姐冠軍莊子璇（Hilary）身上，其演技受到網民洗版式狠批，就連導演也被質疑：「咁都收貨」。

近日，有網民在社交平台分享一段《金式森林》的片段，狠批莊子璇演技令人出戲。片中，莊子璇神色慌張地跑進房間，向龔慈恩說：「伯娘，嫲嫲就唔得了」。然而，分享該片段的網民卻毫不留情地寫道：「好心你係走戲定做戲啊？？？入到門先演？」，質疑她未能代入角色的焦急情緒，表情和肢體語言顯得極不自然。

該片段雖然僅僅6秒，但卻引來大量網民批評，瘋狂狀態拍得住師姐蔡思貝，紛紛留言：「沒開聲音，好像是喜劇」、「佢企喺門口完全唔覺得佢有幾著急」、「應該去做兒童或者飲食節目」、「我看她演戲，好像在演綜藝，好難受」、「我以為佢扮盲㗎添」、「就是因為她，我都不想看這劇」。甚至有人說：「這麼看，蔡思貝好很多，起碼演技比佢好」、「蔡思貝，回來啦，我們原諒你啦」，直言沒比較沒傷害。

除了演員本身，也有人質疑導演如此生硬的演技竟能順利過關，實在令人費解：「導演要反省一下，咁都收貨」、「硬捧啊」。然而，從目前網民的反應來看，看來莊子璇還需在演技上加把勁，急起直追。

莊子璇因拍攝《金式森林》與郭晉安鬧出「父女戀」，不過兩人早已否認，不過她早前接受《香港01》訪問時，直言第一次見對方時，被對方氣場震懾：「她說：『第一次見佢好有氣場，同佢相處溫柔啲。佢都有問我係咪第一次拍劇，佢叫我放鬆啲唔好緊張。』講到拍劇壓力，她說：『除咗背對白之外，仲要做返啲功課去揣摩角色。』被問到會否與家人練習對白，她表示：『會呀！同家人對稿嗰陣，會好出戲，因為佢哋會照啲稿讀，個情緒又會拉返落嚟。』」，並透露劇中造型主要是以大學生裝扮為主。

