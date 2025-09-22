歌神爆開公司蝕錢靠演唱會填數　6場騷狂賺6000萬港幣吸金力驚人

現年51歲的「歌神」陳奕迅（Eason）近年《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會開足182場，好評不絕，今年5月有報道指，陳奕迅相隔12年在台灣高雄巨蛋開騷，6場收入合共高達2.3億新台幣，折合約6千萬港元，吸金力驚人！近來陳奕迅接受「破產兄弟」網台訪問，談及入行多年的經歷，他竟透露自立門戶開公司蝕錢，靠演唱會賺回來！

陳奕迅最近忙為紀錄片出席分享會活動。（陳奕迅微博圖片）

陳奕迅說到入行經歷，他憶述說到身為工程師的爸爸希望他做建築師，陳奕迅說：「他覺得做建築師很帥，整個建築行業的領班，就是大佬。其實那個時候我想跟老爸說，我想念心理學，他就跟我說心理學賺不了錢。（我想）一定要賺錢嗎？我就沒有想那麼多，他就覺得我不實際。」

1995年新秀歌唱大賽冠軍入行的陳奕迅，曾在過去訪問指，一直也想參加新秀，當年仍是大學生的他暑假回港，被大嫂揶揄「得個講字有咩用」，期後便在新秀截止報名前一日決定報名。（YouTube）

陳奕迅大學暑假期間回港參加1995年新秀歌唱大賽，陳奕迅爸爸卻未有看好，向陳奕迅勸道：「就算你贏了，又有幾多個張學友、幾多個王菲？」後來陳奕迅贏得冠軍，爸爸給予他3至5年時間休學發展歌手事業，結果陳奕迅發展順利，他笑說：「我現在好像還沒有退學。」

陳奕迅。(陳順禎 攝)

聞到是否有過放棄的一刻，陳奕迅坦言沒有，並指幸好沒有一出道便大紅大紫，形容自己是「長跑歌手」。陳奕迅出道至今長期保持出品膾炙人口的金曲，他說：「華星、英皇、新藝寶，到現在的EAS music ，都沒有給他們虧過錢，我覺得已經是非常大的成就，因為他們是投資者。而EAS Music就是我自己投資。啊，沒有，EAS Music好像有虧過（錢）。」陳奕迅被笑為「天選打工人」，陳奕迅卻看得很開，他大笑說：「我從演唱會可以賺回來！」又被開玩笑指是因此才開足182場巡迴演唱會。

Eason的髮型非常有特色。（視覺中國）

問到部份樂迷先聽副歌，繼而才聽整首歌，陳奕迅如何看待樂迷聽歌習慣變化。陳奕迅沒有正面回應問題，卻點名讚24歲內地年輕歌手易烊千璽，他透露易烊千璽近日送了一張兩年前推出的專輯給他，陳奕迅稱讚道：「我覺得現在做專輯是一件很奢侈的事，但我覺得他做得很好。」

陳奕迅透露自立門戶蝕錢。（「破產兄弟」影片截圖）

陳奕迅透露自立門戶蝕錢。（「破產兄弟」影片截圖）

陳奕迅靠演唱會賺回來。（「破產兄弟」影片截圖）