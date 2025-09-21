任達華坐頭等艙被誤認係「楊生」　一句化解尷尬被激讚冇架子

任達華（華哥）是行內出名人緣好，對人友善，脾氣好的巨星。無論是出席活動時，或日常生活，大家都會見到他親民又貼地的一面。以往有不少空中服務員（空姐/空少）曾爆料，在飛機上服務某某某明星，但發現他們人前人後完全不一樣，對人態度十分惡劣。當然，在任達華（華哥）身上就不適用。

任達華係行內出名nice的巨星。（資料圖片/葉志明 攝）

日前有一位小說創作者「月影紗」分享以前任職空姐時，遇到任達華時發生的趣事。她坦言，自己工作時是一個臉盲的人，意思是不太認得乘客的外貌和資料，也不認得名人。她回憶道，有一次接待乘客登機時，遇見一位十分有貴氣又型的乘客，表示他「蹦蹦跳跳第一個登機」。在接過登機證後，她發現姓氏英文拼音是Yam。當下沒有認出是任達華，而是問：「請問是『楊』先生嗎？」

華哥更為了今次拍攝MV，要來到現場學吹口琴。（劇照）

747客機近年已經相繼退役。圖為國泰777頭等艙，一樣豪華。（YouTube截圖/LR Jimmy的旅行日記）

坐頭等艙，被人認錯，讀錯姓氏，甚至是認不出，相信大部分人都會不是味兒，但任達華沒有不滿。這位前空姐寫道：「他的眼睛是會說話的那種，先是一愣，後來充滿調皮！『對！我姓楊，我今天姓楊！』啦啦啦地一路歡呼動作敏捷爬樓梯到747頭等艙，找到1k快樂坐下！」

之前都有網民分享，任達華主動幫網民埋單。(小紅書)

隨後，也有很多網民分享他們偶遇華哥時愉快的經歷，有網民留言寫道：「有次搭飛機遇到他本人，笑起來陽光開朗，對地勤有禮貌，被旁邊的旅客認出來也是熱情打招呼，是個很nice的人」，也有電影從業員分享：「可以說是我遇過最友善親切沒有架子的男演員。拍攝現場對每一個工作人員都很有禮貌，拍攝結束離開時也會對和每個部門打一聲招呼，連我這種 small potato 他也會記得。」

早年TVB劇集《飛常日誌》花絮中，找來三位曾任職空中服務員的藝員分享「空中秘聞」。當中，魏柏豪就爆料，直言任達華對空服員十分親切有禮：「我印象中好似嗰個位係需要我同佢講啲safety上嘅嘢，佢聽緊耳機，我一行埋去同佢講嘢佢即刻除下耳機，我覺得呢個動作係好respect我，好多時普通客都唔會聽。」

任達華（華哥）和西班牙專業高爾夫球選手Sergio Garcia相識，多年前為同一個手錶品牌的代言人。

影帝任達華與琦琦。（IG@focusentertainmentofficial）