「中3生」趙浚承獲數百粉絲送生日驚喜　陳芷盈冧到眼濕濕

《中年好聲音3》中的人氣歌手趙浚承（Gary）及陳芷盈（Yanji）昨日（20日）應上水一商場邀請出席音樂活動，今次亦是他們的首個商場表演，吸引了數百粉絲到場支持。兩人即場演繹多首耳熟能詳的歌曲，將現場氣氛炒至最高點！

趙浚承在活動上透露，正忙於為9月26日首演的音樂劇《娛樂圈夫人》綵排，劇中飾演譚詠麟、兼演陳友的兒子。他笑言挑戰十足：「我們要模仿溫拿早期演唱會的舞步，真的花了不少時間練習！幸好有張與辰在旁互相提醒，才漸漸找到竅門。」趙浚承亦坦言，能與陳友、黎瑞恩等前輩合作，是極難得的學習機會。

(公關提供)

另外，有「中3王菀之」之稱的陳芷盈，因其靚聲及容貌均與王菀之有幾分相似，而吸納了不少粉絲：「今次是我第一次在商場獻唱，很高興與上水廣場的觀眾分享我喜歡的音樂。我亦都要感謝專誠到場支持我的粉絲，你們的鼓勵就是我繼續唱下去的最大動力！」

適逢兩人剛度過生日，大批粉絲送上生日應援及祝福，兩人更被冧到眼濕濕，場面感動。趙浚承表示生日在工作中度過︰「生日在工作中度過也很開心！老婆因為要照顧囝囝未能來港，不過我也買了禮物送給囝囝，因為他開心我就最開心。」而陳芷盈則透露︰「早前生日已經收到了很多支持與祝福，今天再和大家唱歌，感覺就像多了一份延續的生日快樂！」