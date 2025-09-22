「創作歌手」魏嘉瑩推出最新單曲　把挫折當甜點：把眼淚當成汽水

結束專輯《你不必無時無刻推持完美的笑容》宣傳期的小魏魏嘉瑩緊接著推出新單曲《我要把眼淚當汽水》，講述青春成長過程中的酸甜苦辣，和那些「眼淚突然掉下來」的瞬間，這是一首把眼淚轉化成閃亮氣泡，把挫折化作前進養分的歌。拍攝MV時場景在30多度的海邊，小魏上山下海，在最開闊的地方唱出青春的最大可能性，印象最深刻的場景是有一幕在斜坡上推車，根本推不動的她只能原地踏步，幸好畫面呈現出來十分完美，她一貫樂觀的笑說：「真推的話，就得把汗水也當汽水了。」為了這一首寫給每個正在努力長大的人的歌，小魏也宣布即將有一場特別的同名演唱會將在10月3日（五）於Legacy Tera舉行，希望大家都能來現場「把眼淚當成汽水」和小魏一起乾杯！

擅長把成長過程寫成歌的小魏魏嘉瑩新歌《我要把眼淚當汽水》於日前推出，充滿青春熱血的快節奏十分振奮人心，MV不僅在大樓的樓頂停機坪拍攝樂團畫面，也上山下海到北海岸在最開闊的地方展現青春有夢、無限的可能性，整支MV洋溢著夏天的鮮活明亮藍色色調，歌詞「乾一杯 眼淚當汽水 敬青春歲月／風雨再大也不皺眉／要活得 無恨 無憾 無悔 不妥協」唱出了年輕氣息的不服輸，不少樂迷都表示非常喜歡。劇組借來名副其實的「金」龜車，小魏載著樂器前行，但天氣炎熱，為了拍攝卻不能開冷氣，車內完全是近乎40度的烤箱，只能將風扇擺在角落通風，小魏苦中作樂：「沒事，我有三台電風扇。」小魏回想也說推車場景讓她印象深刻：「在30幾度的外景拍攝不難，只是熱。但有一幕是演我的車子拋錨了，要準備推著車子走。但因為拍攝的地方在斜坡，又要往上，不方便真的推車，所以我就踏著假裝在推車的步伐，想不到拍起來好像真的有那一回事，大家可以去看看MV，看到我在推車的畫面，其實只是原地踏步！但如果真的要推車的話，我想接下來就要把汗水當汽水了（笑）。」

《我要把眼淚當汽水》是寫給每個正在努力長大的人的，小魏自己也說小時候也會想要趕快長大：「想買玩具但零用錢還存不夠的時候，就會想要趕快努力地長大。因為不好意思跟爸媽多要錢買玩具，想說長大自己賺錢就可以自立自強了！真的長大以後發現，雖然可以自己買玩具了，但長大後的生活也不容易。所以如果在覺得比較辛苦的時候，就要提醒自己抱著『我要把眼淚當汽水』的精神，繼續努力往前走！」眼淚不是軟弱，而是勇敢的證明；失敗不是句點，而是成長的甜點。小魏同時宣佈將展開特別限定演唱會，10月3日（五）將在Legacy Tera舉行，首次在新的場館演出，小魏十分興奮：「請一定要來和我一起，把眼淚當成汽水，乾一杯！讓青春寫下暢快的一頁！」演唱會詳細資訊請洽魏嘉瑩官方社群。

