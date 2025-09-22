前火爆小生與粉絲合照一瘋狂舉動揭人品　歷喪妻淡出近年性情大變

現年64歲的黃日華是當年TVB五虎將之一，拍過多套膾炙人口的劇集，憑藉《射鵰英雄傳》的「郭靖」及《天龍八部》的「喬峰」等經典角色，早已深入民心。不過自2020年愛妻梁潔華離世後，黃日華便淡出幕前，近年更成為香港明星足球隊的靈魂人物，所到之處都大受歡迎，魅力不減。日前，球隊到內地比賽，有網民在球隊下榻酒店偶遇黃日華，片中一瘋狂舉動揭露了其真實人品。

黃日華早年因脾氣火爆而有「噴火華」的稱號，當年不僅曾被好友翁美玲勸告別常與導演爭執，其後又試過拒絕再剃頭拍劇，甚至要求公司加薪後開出加簽五年長約才答應續約，多年來行為火爆。前年，黃日華又在比賽中因過於投入，比賽時與對方球員發生衝突，事後他公開道歉，並坦言自己球場內外是兩個人，他已改了火爆脾氣多年，但當時真的忍不住，故一事衝動。之後黃日華拍片道歉，保證不再發生，事件才得以平息。

而黃日華也講得出，做得到，經過上一次事件後，他現時幾乎已收火。早前，明星足球隊到內地比賽，黃日華到達下榻酒店後，即被大批粉絲包圍，紛紛要求合照。有網民分享當時片段，並寫道：「黃日華都六十多歲了，能一一合影一个不落，真的很好」。影片中可見，找黃日華合照的有住客、影迷，亦有酒店服務員，對於合照要求，均來者不拒者不拒，更「企定定」一口氣連續與近30人合照，全程面帶笑容，絲毫沒有巨星架子或不耐煩，網民紛紛大讚：「人真的很好！」、「最愛的靖哥哥」，難怪紅足那麼多年！

