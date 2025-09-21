泰山驚爆與蘇施黃合作被鬧足八年失自尊　阿蘇認大魔頭：我真係咁

現年50歲的商台DJ泰山，近日接受資深傳媒人金成頻道《叔叔的愛》訪問，提及由姑姐曾路得引薦認識蘇施黃 (阿蘇)，跟隨對方加入商台工作，卻慘被罵足8年，大呻長期遭受對方職場欺凌令他失去自尊，事件引起極大迴響。

泰山除了做電台DJ、節目主持、配音，還開設個人YouTube頻道教烹飪。（IG圖片）

訪問中，泰山坦言與蘇施黃合作八年，學到了不少東西，可是一星期卻被對方鬧足七日，亦被鬧得好「甘」，泰山憶述說：「試過搵支筆車埋我度，個感受係好難受，譬如我寫咗一啲廣告稿，佢一睇扔落你塊面度囉，『你咁樣叫做寫過嘢呀？你咁都夠膽交俾我』，然後唔係叫你寫過，咁就行開喎。」泰山表示當時被扔完只有不停寫，寫到蘇施黃滿意為止。泰山直言與對方合作八年來不開心多過開心，又謂蘇施黃教得少，但相信蘇施黃是憑個人經驗及感覺去判定是否可行。

泰山接受金成訪問。(《叔叔的愛》youtube截圖)

泰山表示跟了阿蘇三個月，已受不了對方，他打電話返加拿大跟他媽媽說「頂唔順我要返嚟，呢個女人黐線㗎！我阿媽話你捱吓啦，就咁樣繼續做落去。」泰山之後嘗試過不同工作，慢慢尋回自己，之後重遇蘇施黃，覺得對方對他的態度改變了。泰山說：「我諗佢多咗對我嘅尊重嘅、respect嘅，因為佢見到我做嘅嘢係咩，於是佢都好咗好多㗎喇。」

泰山接受金成訪問。(《叔叔的愛》youtube截圖)

對於泰山在節目中所講的經歷，蘇施黃在回覆《香港01》時，露出招牌笑聲，豁達表示：「我都仍然係嗰個大魔頭。」自言沒有什麼分別，所以不需要訪問，並語重心長說：「佢哋大個仔啦，所以佢哋依家都好叻㗎喇！」問到有沒有因為泰山受訪時所說的內容而不開心？蘇施黃配上一個笑的emoji表示：「無呀，咁我真係咁吖嘛。」

蘇施黃親自回應事件。（IG圖片）

除了今次事件外，蘇施黃多年前拍攝飲食節目《蘇GOOD》時，也曾與節目中助手李靜儀鬧不和，據當時的幕後人員向傳媒披露，李靜儀是因為不堪忍受主持人蘇施黃呼呼喝喝及髒言辱罵，以致雙方關係決裂。因此，原定會拍攝60集的她，在完成第一輯前半部後，便以個人理由請辭。

當年蘇施黃拍攝節目《蘇GOOD》時，也曾與節目中助手李靜儀鬧不和。（IG圖片）

當時也有幕後人員向傳媒形容，蘇施黃平時是一個十分難服待的人，什麼事也罵到人狗血淋頭，毫無尊重可言。而負責協助蘇施黃烹飪的李靜儀，常被指派執頭執尾，因接觸最多，所以被罵得最慘烈，蘇施黃常以「死蠢」、「白癡」等侮辱性字眼來呼喚李靜儀，不時更罵得她當場眼紅紅，在場其他人也看不過眼，不過沒有人敢出言相勸。李靜儀離開後，蘇施黃第一輯後半部找來了李蔚琳代替她。