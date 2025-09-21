Tyson Yoshi入手「新老婆」法拉利　打風落雨無阻去貨櫃場試車

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）除了大隻靚仔，亦是廣為人知的富二代。早年他因印有「FXXK」字樣的保時捷座駕而引起討論，其實他亦是有名的愛車之人。日前（20/9）他在threads上分享，原來最近又入手新車，還寫道：「發誓今年唔再買車，Welcome home my blue Ferrari」。

Tyson Yoshi（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi和程太Christy。（IG@tysonyoshi）

從其短片中可以看到，即使在雨天也好，他也親自到貨櫃場迎接新車。這款車是1985至1989年超跑品牌法拉利推出的328 GT（硬頂），據資料顯示，同一車款總生產數量為7,412輛。網上一些買賣平台顯示，售價約在100萬至160萬港元之間。

會唔會噴返個「FXXK」字樣？（threads截圖/tysonyoshi）

Tyson Yoshi入手新車Ferrari 328GTB。（threads截圖/tysonyoshi）

