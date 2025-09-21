鱷魚之吻｜Gao初演舞台劇能量獲讚　談善言爆狂改劇本：背都冇用

舞台劇《鱷魚之吻》記者會今日舉行，導演陳焯威、編劇葉念琛、談善言（阿談）、沈貞巧（Gao）、袁富華、梁仲恆等齊齊現身，過往葉念琛作品都有「阿寶」出現，談善言笑言：「我係阿寶，係眾多阿寶裡面其中一個。」首次參演舞台劇的她說很喜歡今次的理念，「鱷魚錫緊或者咬緊嘅時候，你分唔清究竟佢係錫緊定咬緊，我覺得呢個Concept都幾得意。佢好多Concept都係講一啲女演員喺呢行裡面可能會遇到嘅問題，佢哋人生嘅走向係點樣，呢啲我都覺得係我好有興趣，因為我未真係上過台做過舞台劇，都驚，都緊張，所以搵返一個好似感覺上有共鳴嘅topic，你會覺得係時候，喺呢個機會試一試。」

舞台劇《鱷魚之吻》記者會今日（21日）舉行，導演陳焯威、編劇葉念琛、談善言（阿談）、沈貞巧（Gao）、袁富華、梁仲恆等齊齊現身。（鄧穎琪攝）

為呼應主題，幾位演員更戴上鱷魚頭套。（鄧穎琪攝）

Gao獲大批Fans撐場！（鄧穎琪攝）

Gao同樣是首演舞台劇，覺得比想像中複雜，每一個部份都由不同人創作，每一步都要大家合作商議出來，讓她大開眼界。目前團隊處於圍讀、排位階段，仍然繼續摸索不同對白的可能性，阿談坦言對白量很多，要順暢地梳理兩小時對白，亦不能像拍戲般斬開一幕一幕拍，或者交幾Take給導演挑選，故難度很高。為了精益求精，她更大嘆對白不停改：「佢keep住改（對白）呀最緊要係，背咗都冇用！因為好大段，我好驚，咁我背咗啲啦，跟住我去到，話而家改喎，成段冇咗，我就覺得，我去到邊一刻先可以背劇本呢？」

對於Casting表演受激讚，Gao說當時只是傾計為主，謙稱：「我都唔知，希望唔好令人失望。」（鄧穎琪攝）

談善言直言演舞台劇難度比電影高很多，更大嘆對白不停改：「背咗都冇用，因為好大段，我好驚，咁我背咗啲啦，跟住我去到，話而家改喎，成段冇咗……」（鄧穎琪攝）

睇之前的預告，《鱷魚之吻》似乎有關女明星的明爭暗鬥，Gao說：「其實for我嚟講我係覺得冇乜嘅。」阿談則解釋：「我覺得係有一種好人性嘅心理狀態，你去到某一個位置，你就會好驚跌落嚟，你就會見到好多其他人湧緊上嚟嘅時候，你呢個單位企得夠唔夠穩，你喺上面搖搖擺擺，望住啲人係咁衝上嚟，搶包山咁樣，衝緊過嚟，你好驚冧，好驚跌！同埋可能有好多嘢就會令到你……對於一件事你喜愛嘅事冇辦法咁純粹。（記者：現實生活有冇經歷過？）都有，可能會擔心觀眾嘅反應，或者擔心自己做得唔好，或者未必達到大家嘅期望，可能係導演，或者所有人囉，所以呢種唔知點算嘅感覺都會有。」

導演陳焯威在台上舉機與葉念琛及四位主角自拍。（鄧穎琪攝）

舞台劇除了講述人性外，亦包括女明星的內心掙扎。（鄧穎琪攝）

與梁仲恆、袁富華兩位資深演員合作，Gao和談善言學到很多：「一來發聲已經好唔同，或者點樣去搵角色個深度都好唔同。同埋我未必可以問到咁多問題，我哋圍讀嘅時候佢哋不斷拋咗好多問題，剖析好多個可能性出嚟。」（鄧穎琪攝）

Gao對於演舞台劇亦有擔心沮喪，她說在排練過程中，覺得自己很多時候都很單向，「好多時候諗嘢都好單向，呢個人點解會咁樣諗嘅？因為佢咁樣咁樣，可能只係得一個形容詞，好似頭先咁講，其他資深啲嘅演員，佢哋會留意得到，譬如個角色背後有啲乜嘢可以再深化佢，或者觀眾到時睇會唔會明白呢個劇係點樣，呢啲對我嚟講都係令我覺得我係很渺小，但係我都有盡量放膽啲去一齊傾呢件事，因為始終都係一個Team work嘅時候，我都……好啦咁我都參與吓，講吓我嘅諗法係點樣，可能對佢嚟講係好廢，但係我都盡力嘗試。」而阿談就覺得Gao唔廢之餘，表現更令她驚喜：「喺做workshop嘅時候，你會feel到佢能量入面好強，爆炸力好強，佢係做嗰個『點樣死』嗰幕，佢喺度行嚟行去，最尾佢係做一個自殺咁樣，你feel到佢入面行得好勁，好沸騰，我自己話『唔好避開隻眼』，因為佢係強嘅，我想縮嘅，我就同自己講『唔好輸！』」

Gao排練時曾對自己表現感沮喪，不過阿談就讚她好有能量，自己都被她「大」到差點不敢直視對方。（鄧穎琪攝）

Gao亦有請教COLLAR其他曾演過舞台劇的隊友，包括芯駖、陳泳伽Winka、蘇雅琳Ivy等，她說其實就算自己未接舞台劇，知對方排戲時都會互常分享工作心情，自己見證住對方的辛酸和改變，「佢哋學到嘅嘢真係用到喺今時今日其他工作上面，或者喺其他project上面，都係好管用嘅一樣嘢，所以係期待。」她說隊友只來睇一場已經好滿足，不過由於《鱷魚之吻》與王家晴Candy的舞台劇撞期撞到應一應，所以她們都無緣觀賞對方演出。

舞台劇暫時公演8場，二人認為最初一定會緊張，但可能演順了之後就會覺得唔夠喉，Gao說：「已經feel到個火花係會好正，令到腎上腺素好高！」（鄧穎琪攝）

而柯煒林（Will）月前宣布確診肺腺癌第四期，問阿談可有探望對方，她表示：「我哋都係盡量畀空間佢，佢都好忙，要做舞台劇，可能仲忙過我呀我覺得佢，又要排戲，圍讀好忙。（記者：驚唔驚佢身體應付唔到？）我相信無論佢自己定係佢公司團隊，都會好take care佢呢件事，佢哋絕對唔會勉強，一定喺佢能力範圍之內去開心做佢做嘅工作。」講到之前阿談整親腳，Will都孭她上樓，問她要如何照顧Will，她笑謂：「我孭返佢囉！可以㗎，冇問題㗎，大家輪住嚟孭啦，唔緊要，互相照顧。」（之前你整親隻腳佢都孭你上樓，咁你俾返咩？佢）我咩返佢囉，可以㗎冇問題㗎大家輪住嚟咩啦唔緊要，互相照顧。」