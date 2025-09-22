芬芳喜事劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《芬芳喜事》陸劇有大島作為編劇，李亞飛為執導，由李嘉琦、何賽飛、任豪、昌隆領銜主演的一套以古裝喜劇為題材的電視劇。此劇為《蘭閨喜事》的姊妹篇，無論幕後拍攝還是演員陣容，都沿用原班人馬，以相同人設再帶歡樂笑彈！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

芬芳喜事官微@Weibo

《芬芳喜事》電視劇情大綱

劇情以明代茶文化背景，「獨身主義」28年的艾四喜（李嘉琦 飾）因一場荒唐的官司被官府強迫成婚，否則就要坐牢，天意弄人，離家出走的茶商「富二代」經坎（任豪 飾）因受過艾四喜恩惠，被迫與她假結婚，使她脫離困境。

經家鼎鼎大名的「金玉茗」茶坊，曾多次榮獲貢茶的殊榮，然而現在卻面臨生意困境與家族糾紛。經坎對做生意一無所知，艾四喜嫁入經家後，原以為婚後一拍兩散，卻意外捲入經家掌權爭鬥的風波，不但要和經家不同的人鬥智鬥勇，例如外表淡然內心透徹的老祖母魏君一（曹翠芬 飾）、笑裡藏刀的經坎嫡母羅洙泗（何賽飛 飾）、囂張跋扈的弟弟羅阿吉（劉小北 飾）、自視甚高且嬌生慣養的大姐經珍珠（錘娜麗莎 飾）、虛偽做作且口是心非的侍女呂嬌娥（王歆霆 飾）等人，還要和經坎設法重振茶坊。面對重重挑戰，艾四喜幫助經坎穩住局面，經坎也從玩世不恭逐漸成長，這對歡喜冤家從最初嫌棄對方，轉為並肩作戰的戰友，雙方情感也日漸深厚，先婚後愛，並在經家這本難解的經書中，領悟到「家」的意義。

《芬芳喜事》播出時間｜最新追劇日曆

《芬芳喜事》電視劇幾時播? 《芬芳喜事》一共有28集，由騰訊視頻播放，會員9月22日首更4集，SVIP搶先看一集，之後每日更新2集。

芬芳喜事官微@Weibo

《芬芳喜事》演員人物關係圖

芬芳喜事官微@Weibo

《芬芳喜事》演員

李嘉琦 飾 艾四喜

芬芳喜事官微@Weibo

何賽飛 飾 羅洙泗

芬芳喜事官微@Weibo

任豪 飾 經坎

芬芳喜事官微@Weibo

曹翠芬 飾 魏君一

芬芳喜事官微@Weibo

昌隆 飾 阮伶