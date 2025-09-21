鱷魚之吻｜袁富華演千億富豪　梁仲恆感榮幸《大狀王》登施政報告

舞台劇《鱷魚之吻》記者會今日舉行，導演陳焯威、編劇葉念琛、袁富華（Ben哥）、梁仲恆（阿炳）、談善言（阿談）、沈貞巧（Gao）等齊齊現身，Ben哥大讚今次組合冇得彈，而自己回歸劇場亦覺得非常好玩。今次兩位女拍檔都是舞台劇初哥，Ben哥對於她們的表現表示：「嗯...好好喎，我覺得唔似第一次踩台，其實演員嗰個 core，即係核心呢，係一樣嘅，只不過爭在係嗰個平台係點樣去適應，所以佢感情呀，support完全冇問題㗎，我覺得係爭在佢哋搵一個方法，點樣將裡面嘅感覺呈現出嚟囉。」

舞台劇《鱷魚之吻》記者會今日舉行，梁仲恆（阿炳）、袁富華（Ben哥）、談善言（阿談）、沈貞巧（Gao）等齊齊現身。（鄧穎琪攝）

四位主角重現海報上的招牌甫士。（鄧穎琪攝）

今次Ben哥將飾演一位千億富豪，他聞言即幽默糾正：「唔係千億富豪，係『過』千億呀！」他又說：「有冇野撈呀？我其實好想再搵多啲心靈上面嘅富足，咁樣先至能夠去呈現呢個千億富豪。」被問身邊有冇過千億富豪，Ben哥說睇新聞才見得到，但都有些有幾億身家的朋友，其實私底下也不如想像般離地，對於要如何入戲，Ben哥謂：「我唔會喺外在嗰度投入，反而喺內在嘅投入囉，呢輪都多咗諗囉，有好多時自己好鍾意喺個露台度望下出面，跟住就幻想下自己，啊，我企到咁高嘅時候係點樣？因為住30幾樓嘅時候真係好高，咁去到咁高嘅時候佢係點樣，即係其實喺內在做功夫多啲囉，係咪？實際上你又唔會真係有咁嘅膽量去...使阿老婆做妹仔嘅，你想我死咩？所以喺內在做功夫啦！」不過他仍希望透過服裝及其他元素，在有限時間內精準呈現出貴氣。

袁富華經驗豐富，而她認為談善言及沈貞巧的表現，亦不似初踏台板！（鄧穎琪攝）

今次袁富華飾演一位超級富豪，而阿炳則是力爭上游擦鞋仔。（鄧穎琪攝）

袁富華只能靠站在露台幻想自己是有錢人，並且從內在入戲。（鄧穎琪攝）

Ben哥又望住阿炳說：「我而家就搵緊呢個平衡，將來你做千億富豪嘅時候呢……」阿炳：「我已經係啦！」但後來又改口，問到他距離千億富豪還差多遠，他說：「其實爭好少咋嘛，就係爭嗰『億』字嘛，而家淨係得『千』！」早前剛在音樂劇《大狀王》演完清裝的方唐鏡，今次他搖身一變成力爭上游的「擦鞋仔」，他相信很快就能投入角色，《鱷魚之吻》預告中更有句充滿張力的對白說：「喺有錢人身邊做狗，都好過喺窮鬼身邊做人」，他賣關子：「所以大家入場睇下，就知道究竟呢個對白對於呢個角色嚟講嘅意義係咩囉。」被問劇中的機會主義者與自己是否相似，他就覺得還好：「我覺得我就冇佢咁chur囉，我就比較順其自然啲囉。」

阿炳則說：「其實我爭好少咋嘛，就係爭嗰『億』字嘛，而家淨係得『千』！」（鄧穎琪攝）

對於再度與葉念琛導演合作，梁仲恆表示溝通良好。（鄧穎琪攝）

《大狀王》在內地和香港好評如潮，阿炳成功俘虜了大批劇迷，講到會否因此對《鱷魚之吻》銷情更有信心，他表示：「嗱首先銷情，我自己就唔知嘅其實，因為唔係我負責賣飛嗰啲嘢嘛，但係我都有睇到有睇咗《大狀王》嘅觀眾，話會因為睇咗《大狀王》，所以就想去買《鱷魚之吻》囉，咁所以我都好多謝佢哋嘅支持啦！」日前行政長官李家超在《施政報告》中，也點名提及《大狀王》，指正計劃進行更多內地巡演，將它發展成經典長演音樂劇，阿炳受寵若驚：「係，我見到！我覺得好犀利呀，居然自己做過嘅戲嘅名可以入到《施政報告》，係囉，睇下大家會點安排囉，我都唔肯定。（會唔會去海外巡演？）唔知喎，呢個就要睇主辦方，即係香港話劇團同西九佢哋點樣安排。」

主演音樂劇《大狀王》好評如潮，甚至登上施政報告，梁仲恆感受寵若驚。（鄧穎琪攝）

此外，早前資深舞台劇編劇莊梅岩月初發文講述疑被封殺經歷，並提及由她編寫的舞台劇《我們最快樂》被煞停，不過日前她再收到通知，指《我們最快樂》再獲得綠燈，會盡快重啟預售。阿炳在《我們最快樂》2023年公演時是主角主一，被問有否留意消息，他坦言：「有留意呀，有留意呀。(記者：有冇覺得好可惜？因為延期咗。）但而家都未有定案啦，最新消息好似話都如期舉行㗎嘛，咁好囉，係呀，咁大家有得睇show啦，咁好好呀！」