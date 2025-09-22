林國斌慶生重現「咁多位都係垃圾」金句　網民笑言怕張耀揚做一事

「斷水流大師兄」林國斌，在周星馳電影《破壞之王》中一句「唔好誤會呀，我唔係針對邊個，我係話在座咁多位都係垃圾！」成為港產片經典對白之一，至今仍是網民常用的萬能key。近日，張耀揚、盧惠光、崔建邦等一班圈中好友提前為他慶祝65歲生日，身為「壽星公」的林國斌，就將這句經典再現人前，網民大感驚喜。

林國斌即將迎來65歲生日，一班好友為他慶祝生日。（影片截圖）

有張耀揚、崔建邦等，另一邊還有盧惠光。（影片截圖）

從網上影片可見，眾人為林國斌準備了兩個精緻的生日蛋糕，由崔建邦負責捧著，張耀揚則站在壽星身後，拿著手機興奮地為好友拍片，兄弟情深。在吹蠟燭許願前，林國斌雙手合十，感性地向在場好友致謝，他笑說：「在座咁多位都係好朋友……冇垃圾呀吓，好朋友！」在場好友隨即起哄歡呼，氣氛熱烈，他又祝所有朋友身體健康、開開心心，之後有型地用拍掌方式整熄蠟燭。

林國斌感性地向在場好友致謝，他惡搞自己的經典金句，笑說：「在座咁多位都係好朋友……」（影片截圖）

林國斌再補充一句：「冇垃圾呀吓！」（影片截圖）

睇圖都即刻覺得有聲！（《破壞之王》劇照）

他又祝所有朋友身體健康、開開心心。（影片截圖）

林國斌有型地用拍掌方式整熄蠟燭。（影片截圖）

片段在網上瘋傳後，網民都將重點放在兩位「御用奸人」林國斌及張耀揚身上，指他們都保養得很好，而最搞笑的是，由於用餐地點是鐵板燒餐廳，眾人圍住一大張吧枱食飯，網民問是不是怕「烏鴉」張耀揚隨時像《古惑仔》電影中反枱，所以刻意不用圓枱。其實《破壞之王》及《古惑仔3之隻手遮天》31年及29年前的作品，但至今仍時時獲網民重提，足見兩位「奸人」的演出何其深入民心。

網民就發現林國斌與好友在鐵板燒餐廳慶祝，坐的是一大張吧枱，笑問是不是怕張耀揚隨時反枱。（影片截圖）