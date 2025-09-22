葉念琛從不介意主動出擊揾老闆：諗到冇用，要將件事成真

《鱷魚之吻》昨日在又一城舉行記者會，出品人及編劇葉念琛雖然入行超過二十年，但昨日感到非常感動，他說：「我有啲夢想成真嘅感覺，睇到好感動，因為件事終於見到就快發生，倒數個公演日期啦。同埋因為最近呢排我都會陪住啲演員同導演排戲，咁慢慢去去感受個世界一路一路咁樣去建立。」

葉念琛在台上表示很感謝老闆小霖支持《鱷魚之吻》，他當日主動找小霖投資舞台劇，結果對方亦欣賞這項目決定投資，葉念琛當導演主動出擊很重要，他說：「 我一定主動搵投資方，如果冇投資方，所有嘢都係好難成形，（可能有人覺得主動爭取喺放低咗身份？） 其實冇關係，你對自己件事有信心，你更加應該周圍去話俾人聽啦，即係我不嬲主動開㗎嘛，即係我覺得，我永遠都係嗰句就係，我諗到樣嘢，我淨係諗係冇用嘅，我要將件事成真，好似今日，可能自己年紀大咗喇，同埋係有...好多嘢好emo」

電影、電視持續寒冬，但對葉念琛似乎沒有影響，他覺得無論順境或逆境，最重要是努力，他說：「永遠所有嘢都係做好自己，或者做好自己個part。即係我咁多年，老實講，葉念琛無論電影或者電視或者其他作品，其實你話葉念琛係咪一個好跟應個潮流發生而去做？其實一定唔係。即係唔係話嗰排興咩我就去拍咩。」

葉念琛在電影寒冬下動作多多，將會籌拍新作品，現正招募男女主角。

「我一直管好自己嘅創作，管好自己投資單位，你話個市場好定唔好，都唔代表你唔去努力，即係好嘅時候你要努力，唔好嘅時候更加要努力。同埋我覺得都係睇自己本身嘅實力。因為唔代表好景嘅時候一定有你份，一年開三十部、五十部戲嘅時候，你都唔一定有份㗎，如果你能力唔得，你都未必有份㗎，但你當你去到個市場可能再差啲，又唔代表你一定冇你份，你努力咪得囉，因為到最尾，我哋要計嘅都係計自己嗰部之嘛。即係我係拍我自己嗰部戲，我係拍我自己嘅作品。」