于朦朧墮樓朝陽公安公布調查結果　強調網上造謠3人已依法查處

內地男藝人于朦朧於本月11日墮樓身亡，事件引起了不少輿論及關注，更有指于朦朧的死並非意外。昨日（21日）北京警方就事件發出警情通報，確認于朦朧是酒後意外墮樓，排除刑事案件的嫌疑。警方並強調會對網上造謠的行為依法查處，多名涉事的人已被採取強制措施。

9月11日于朦朧驚傳墮樓身亡。（于朦朧微博圖片）

早前微博明星博主「名偵探小宴」發文表示，《太子妃升職記》主演于朦朧在北京墮樓身亡。據消息指，于朦朧9月10日晚上在朋友家聚會，凌晨2點多進房睡覺並反鎖房門，清晨6點多散場時不見了他，走到樓下就發現于朦朧倒臥在地面，有遛狗的鄰居看到後報警。有知情人曾透露「據悉他兜裏還裝着朋友的兩個勞力士手錶，紗窗被于朦朧扣開了。」工作室在當晚6點多發聲明，稱警方已排除刑事嫌疑。

《太子妃升職記》主演于朦朧在北京墮樓身亡。（微博圖片）

微博明星博主「名偵探小宴」發文表示，《太子妃升職記》主演于朦朧在北京墮樓身亡。(微博圖片)

警方已經第一時間排除為刑事案件，稱具體原因仍在調查。但消息傳出後，網上就出現了很多截圖、所謂「知情人說法」和分析在流傳，不少網民都對于朦朧的墮樓原因提出質疑。有網民「腦補」了很多的說法，亦有網民懷疑他是被人推下樓，甚至有傳言稱他墮樓前在飯局遭侵犯而導致。

于朦朧。（微博圖片）

北京市公安機關昨日發布「警情通報」，當中表示「淨網一2025」專項工作展開以來，持續打擊整治網絡謠言。近期于某某（男，37歲）酒後意外墮樓身亡，部份人員為博眼球、蹭流量，編造並傳播虛假信息，拼接炮製虛假影片，嚴重擾亂公共秩序。警方依法立案查處，公布多宗案件：

一、 郑某某（女，40歲）編造「大佬要潛規則他，狗腿子替大佬組的局，他被灌醉後侵害，想不開跳樓」等謠言，在熱門話題評論區發布，造成惡劣社會影響。

二、 袁某某（女，29歲）在多個平台編造「于某某被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚，被丟下樓」等謠言，嚴重傷害家屬，造成惡劣社會影響。

三、 徐某某（女，41歲）編造「監控被毀，背後有勢力控制，于某某母親和妹妹都被控制」等言論，並將聊天截圖發至網上，亦造成惡劣影響。

警方通報調查結果。（微博圖片）

警情通報中指上述3人都已承認編造謠言，已被警方依法採取強制措施。已對於其他謠言如：「被人從窗口推下」、「墮樓前遭虐待」及「母親被經紀公司暴力驅趕」，警方已依法處理相關的人。