俠醫｜丁子朗迷姦張曦雯伸手入裙內扯爛黑絲　瘋狂親吻美腿勁變態

TVB劇集《俠醫》本周播出結局篇，劇情將會高潮迭起，「新一代奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）會對羅穎琛（張曦雯 飾）狠下毒手。上周結尾講到劉佩玥在張曦雯的飲料中落藥，令張曦雯昏倒，丁子朗奸計得逞，張曦雯任他魚肉。今晚（22日）一集更講到丁子朗在酒店房中企圖強姦張曦雯，一開始對她上下其手，其中一幕更猖狂到伸手入張曦雯裙內撕爛其黑絲兼瘋狂親吻右腳，視覺極度震撼。

「新一代奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）會對羅穎琛（張曦雯 飾）狠下毒手。(《俠醫》劇照)

丁子朗在酒店房中企圖強姦張曦雯，一開始對她上下其手，其中一幕更猖狂到伸手入張曦雯裙內撕爛其黑絲兼瘋狂親吻右腳。(《俠醫》劇照)

TVB搶先公開結局的劇照，丁子朗於結局周繼續做奸仔大晒表情包，簡直是超級奸險。除了大晒表情包外，丁子朗於劇中亦大晒完美的body，他的身形標準，線條亦分明，強勁的胸肌及一排完美的「朱古力腹肌」，極為養眼。

丁子朗於劇中亦大晒完美的body，他的身形標準，線條亦分明，強勁的胸肌及一排完美的「朱古力腹肌」。(《俠醫》劇照)

丁子朗除了迷姦張曦雯外，更在結局周喪盡天良大暴走，他將會繼續對陳豪趕盡殺盡，更大開殺界鏟除所有眼中釘。而有腦瘤的馬貫東更會因為對丁子朗「睇唔過眼」，不顧自身安危單拖與丁子朗「埋身肉搏」來個大對決，到底馬貫東會否敗給丁子朗？

有腦瘤的馬貫東更會因為對丁子朗「睇唔過眼」，不顧自身安危單拖與丁子朗「埋身肉搏」來個大對決。(《俠醫》劇照)

