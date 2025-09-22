林峯打造浪漫派對為太太慶生　張馨月谷胸打扮被網民踢爆著舊衫

現年45歲的林峯是圈中出名的好老公、好爸爸，只要不用工作的日子，便陪同太太張馨月和寶貝女「格格」，周圍飛享受天倫樂。適逢日前（9月18日）是太太35歲的生日，作為老公的林峯當然沒有怠慢，花盡心思為愛妻舉行浪漫生日派對，不過壽星女竟被網民發現疑著舊衫？

日前張馨月35歲生日，林峯為太太大搞Party。（小紅書@張馨月）

林峯攬實老婆。（小紅書@張馨月）

張馨月大曬馬甲線。（小紅書@張馨月）

張馨月在社交平台分享派對上的開心時刻，並寫下：「開心的夜晚，感恩所見」，見老公為自己如此花心思，當然甜入心。從照片可見，派對現場佈置得美輪美奐，入口處擺放了印有壽星女靚樣的易拉架海報，埸內場內則以紫、粉、黑三色氣球和鮮花打造成一片花海，營造浪漫氣氛，當中一個由老公「LF」（為「林峯」縮寫）送上，寫有「Carina Happy Birthday」字樣的三層高精美鮮花圖案蛋糕，以及一個由氣球砌成的巨型心形裝置，最為搶眼，sweet到爆！

老婆生日，林峯好似仲開心。（小紅書@張馨月）

女兒「格格」則一身白紗公主裙打扮，為媽咪賀壽。（小紅書@張馨月）

老公如此用心，張馨月當然甜入心。（小紅書@張馨月）

至於張馨月也打扮靚靚出席，一頭粉色長髮相當吸睛，配襯灰色露腰背心、藍色長袖裇衫及牛仔褲，谷胸曬馬甲線，展示fit爆身段，完全不像已為人母。派對上，林峯攬實老婆合照，甜蜜指數爆燈，更有傳他豪送逾百萬的翡翠手錶作禮物。而女兒「格格」也穿上一身可愛的白紗公主裙，為媽咪祝賀，幸福滿瀉。

林峯為老婆送上以花為主題的立體蛋糕。（小紅書@張馨月）

派對入口處擺放了印有壽星女靚樣的易拉架海報。（小紅書@張馨月）

派對場內擺設。（小紅書@張馨月）

而其中一張大合照中，壽星女更被一眾男賓客包圍下穩坐C位，甚有女王氣派。不過卻有眼利網民卻發現張馨月疑似著舊衫，指她身上這套露腰裝束，與去年拍照分享過的服飾極為相似，因此引起熱議，「她也不至於買不起新衣服呀」、「她其實大可不必這樣 畢竟她擁有林峯啊！」、「到底家用給的多低啊？」，但也有網民表示換個角度想，張馨月慳家都是美德，衣服無穿無爛，再穿也無問題。

張馨月與一班女性好友合照，人緣不錯。（微博@張馨月）

這張相，張馨月在一眾男賓客包圍下，坐在正中間，甚有女王氣派。（小紅書@張馨月）

有眼利網民發現張馨月生日所穿的服飾，之前也穿過。（小紅書截圖）

有眼利網民發現張馨月生日所穿的服飾，之前也穿過。 (張馨月微博)