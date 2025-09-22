孫慧雪陳國峰初合作即咀　前TVB綠葉演腦退化父：終於唔做收數佬

香港溫情愛情電影《愛．還記得》(Remember me, remember love) 將於9月25日與觀眾見面，電影由孫慧雪、陳國峰、黃文標領銜主演，並集合王瑋彤、陳頴嵐、岑珈其、奧米嘉儀、白雲等實力派演員出演，帶來來自真人真事改編，關於愛情、家庭與承諾的動人故事。

香港溫情愛情電影《愛．還記得》，將於9月25日與觀眾見面。（大會提供）

電影由孫慧雪、陳國峰、黃文標領銜主演。（大會提供）

劇情主打逆境愛情，並加入溫馨家庭元素。故事講述阿文（陳國峰飾）與阿儀（孫慧雪飾）十多年前相識相愛，卻因年少氣盛而分手。多年後重遇，阿文依然放不下這段情緣，決心收起放蕩，踏實生活。此時阿儀卻因父親（黃文標飾）患上腦退化症，既要承擔照顧責任，又在工作上屢受挫折，巨大的壓力甚至讓她出現病徵。阿文則因學歷不足難以找到穩定工作，兩人在逆境中能否緊握彼此之手，共同走過難關，成為電影的核心命題。

黃文標與孫慧雪飾演父女。（大會提供）

戲中，孫慧雪以校服造型演學生時代的叛逆學生，被問到重拾校裙的感覺：「校裙去到大髀，都有著PE褲打底嘅，但就要減肥拍攝。」；而陳國峰角色演繹深情男，導演要求依真實主角的髮型，故以長髮造型演年少角色，拍攝戲中的情深演繹時，一度被劇組呼為「國民男友」。

戲中孫慧雪以校服造型演學生時代的叛逆學生。（大會提供）

兩人初合作便拍嘴戲，國峰指是自己要求的：「因為成個劇本，我嘅角色都好深情，好似成套戲要有錫嘅畫面係豐富啲。」孫慧雪續爆大鑊：「係囉，但係佢好醜！唔鍚埋嚟，我諗緊 Cam roll 咗咁耐都未有人錫埋嚟嘅？咁就我錫埋去喇。」國峰笑言：「我戲中嘅角色係需要咁演，哈哈。」在現實生活中，孫慧雪和陳國峰已為人妻和人夫，兩人對於婚禮的誓詞，認為是一大學問，孫慧雪說：「講到無論健康、疾病，都要繼續一齊行落去，我就即刻爆喊，喺艱難嘅時候，有時真係想放棄，你要回頭諗番呢段誓詞，同埋開頭嗰個決心，因為太多人唔會認真去對待，如果唔係唔會有80%離婚率，所以就係《愛·還記得》。」陳國峰表示兩夫妻要面對很多事情，最重要溝通，雙方都要為婚姻努力經營。

孫慧雪和陳國峰初合作便拍嘴戲。（大會提供）

而黃文標飾演患上腦退化症的父親，角色戲份重而具挑戰性，他坦言今次戲份較以往豐富，能夠突破以往「御用收數佬」的反派角色，透過細膩演技詮釋病患者的無助與家庭重擔，展現了入行35年的深厚演技功力。問到事前有甚麼準備功夫？黃文標說：「我媽媽臨走之前，都有少少腦退化，我喺佢嗰度攞一啲感覺出嚟，所以都有啲媽媽嘅影子，自己都有啲感觸，媽媽不至於帶畀我好大嘅麻煩，但我都會唔開心，點解佢見到我會嗌我家姐個名？好似套戲入面，我食咗飯，但話畀個女聽我未食飯，係都要個女去煮，煮咗之後又食唔到，因為已經食飽咗，會有呢啲問題；同埋睇多啲戲，留意多啲身邊嘅人，攞一啲生活感，記喺個腦度，到拍戲嘅時候就攞返出嚟。」

黃文標戲中飾演患上腦退化症的父親，突破以往「御用收數佬」的反派角色。（大會提供）

導演賀峰表示：「希望透過這個平凡的愛情故事，向觀眾展現真正的愛情承諾，就像婚禮誓詞所說『無論順境逆境、富裕貧窮，都要永遠相愛』，這份堅持正是現代人最需要的情感力量。」賀導補充：「其實每一幕都是香港家庭真實掙扎。」

黃文標戲中飾演患上腦退化症的父親，突破以往「御用收數佬」的反派角色。（大會提供）

陳國峰與孫慧雪首次為電影《愛．還記得》合唱國語版主題曲《還記得愛》，兩人藉歌曲展現戲中角色經歷分離、悔悟後重新珍惜彼此的心聲，兩人坦言這次首度音樂合作，是一個挑戰，也為電影增添獨特互動火花。孫慧雪指錄音時感到無比壓力，她笑說：「陳國峰唱歌梗係冇問題，我就好驚會拉低佢嘅水平，因為我知道佢對唱歌嘅要求都高，所以我都有擔心，會唔會搞到首歌唔好呢！我哋同一日錄，我唱嘅時候，國峰喺度睇住，你話個壓力幾大呢！」陳國峰大讚對方唱歌不錯，「其實個效果幾好呀，佢唱得唔錯，音準…」孫慧雪自嘲：「係調番準囉！」陳國峰聞後笑說：「你自己講㗎！係你自己爆響口！」孫慧雪說：「佢哋畀我嘅評語，我仲記得，未錄、就咁唱嘅時候係最好，一錄就緊張。」