周興哲紅館個唱變大型fans meeting瘋狂自拍　父親連續3日都到場

一連三場的《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》前晚（21日）於紅館演出尾場，相隔兩年半再於紅館舉行演唱會，已成為兩個孩子父親的周興哲（Eric）感謝太太給他力量，讓他能站在舞台唱歌給大家聽，亦感謝父親多年來的支持。



一連三場的《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》昨晚於紅館演出尾場。(公關提供)

尾場換新衫黑色禮服厘士透視背心

來到香港站的最後一場，歌迷反應更熱烈。首場周興哲半裸騷肌令全場熱血沸騰，昨晚他開場時換上黑色禮服，內裡配襯厘士透視背心。 雖未有像首晚半裸騷肌，但周興哲都不吝嗇，笑問觀眾：「你們覺得熱嗎？」歌迷立即起哄，周興哲就將外套脫掉，大騷「麒麟臂」。但歌迷意猶未盡，高呼「全脫掉」、「繼續脫」，更有男歌迷大叫「胸好大」，場面搞笑。

周興哲就將外套脫掉，大騷「麒麟臂」。(公關提供)

前晚歌迷擲新iPhone 17上台 勸喻勿再掉

周興哲說：「今天是最後一天，你們要將energy全給我。」但他亦提醒歌迷不要再將東西丟上台，前晚便有歌迷將手機丟上台，他勸喻歌迷：「我會盡量靠近大家，但今天不要再掉手機(新iPhone 17)上台。如果你們拍到照片，就Airdrop互相分享吧！」一向愛鍚歌迷的興哲多次繞場跟四面歌迷自拍合照及握手，又萌爆比心送飛吻，儼如粉絲握手拍照會，期間他更發現歌迷手機wallpaper就是他的相片，令他笑逐顏開。

一向愛鍚歌迷的興哲多次繞場跟四面歌迷自拍合照及握手，又萌爆比心送飛吻，儼如粉絲握手拍照會。(公關提供)

尾場唱好友周杰倫的《我不配》

首場周興哲特別獻唱張學友的《李香蘭》，尾場就選唱了好朋友周杰倫的《我不配》。當然少不了全場大合唱《以後別做朋友》。直至演唱會接近尾聲，全場觀眾都站起來邊唱邊跳，氣氛高漲。

尾場就選唱了好朋友周杰倫的《我不配》。(公關提供)

寵粉有求必應 唱生日歌給九月份生日的壽星們

尾場Encore環節，有歌迷舉起牌子要求周興哲唱生日歌，寵粉的興哲當然有求必應，立即唱出生日歌予九月份生日的壽星們。

尾場Encore環節，有歌迷舉起牌子要求周興哲唱生日歌。(公關提供)

人氣情侶曾展望葉蒨文拍拖看騷

而最近人氣爆升的情侶CP曾展望與葉蒨文昨晚亦拍拖看騷，看得相當投入，期間大會鏡頭拍到二人，觀眾都立即起哄。

多謝太太及孩子令他幸福 感謝爸爸支持音樂夢

在香港的最後一場演出，興哲亦特別公開感謝太太。他說：「距離上次在香港開演唱會已2年半，這段時間我的人生亦成長好多，成為了兩個孩子的爸爸，生活真的很不一樣，很幸福快樂。多謝老婆，這麼支持我給我力量，讓我可以不用帶小孩，站在台上唱歌給你們聽，真是好幸福。」

在香港的最後一場演出，興哲亦特別公開感謝太太。(公關提供)

他亦感謝父親的支持，這次都有來港，看足三場。他說：「感謝父親沒有把我的夢想滅掉，每個父親都希望孩子走更好的路。我讀書時成績也不錯，但在音樂路上找到了自信。多謝父親讓我嘗試，他可能等我失敗了便讓我回去讀大學，但在我發了第一首歌《以後別做朋友》之後，便沒有再回去讀書了。Thank you Dad！」

他亦感謝父親的支持，這次都有來港，看足三場。(公關提供)