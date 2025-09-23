TVB當家小生真實皮膚狀態令人大吃一驚　近年狂操被封隱性肌男

現年29歲的周嘉洛是TVB當家小生，憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中「金城安」一角成功入屋，觀眾緣極佳的他，近年備受公司器重，而且演技獲得肯定，先後在2019年和2022年的《萬千星輝頒獎典禮》上，憑藉「金城安」及《痞子殿下》的「紀威」兩個角色，分別奪得「最佳男配角」與「最受歡迎電視男角色」，成為該兩個獎項歷年最年輕的得主，被外界視為未來視帝的熱門人選。近日，有網民在街上野生捕獲周嘉洛，意外曝光其真實皮膚狀態，令人大吃一驚。

周嘉洛憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安一角奪得「最佳男配角」，得獎時入行僅4年。（資料圖片/梁碧玲攝）

周嘉洛近年獲TVB力捧，成為當家小生。（IG@kalok_）

周嘉洛與陳瀅因合作而傳出緋聞。（IG@kalok_）

相中可見，周嘉洛當日打扮低調，頭戴Cap帽，身穿簡約的白色恤衫，手裡拿著看似是剛買完的日用品。雖然打扮樸素，但周嘉洛仍被網民一眼認出，素顏的他不但沒有掉頭走，面對粉絲的合照請求，還爽快答應，並親自拿起手機與粉絲自拍，表現得極為友善親民，完全沒有明星架子。

周嘉洛被網民野生捕獲，後者大讚周嘉洛友善。（小紅書圖片）

網民分享偶遇周嘉洛的興奮之情。（小紅書截圖）

該網民分享道：「行行下街見到迎面而嚟嘅靚仔，白到反光。擰轉頭大叫『金城安』確認一下，即刻應機，問佢可唔可以合照，佢答『梗係可以啦』，仲連拍4張 @周嘉洛 咁nice得唔得㗎？究竟點保養啲皮膚可以好似剝殼雞蛋咁靚。」網民紛紛留言激讚：「啲皮膚好到癲」、「安仔皮膚真好啊」、「佢真係好親民」，同時也有不少人對於博主能夠偶遇周嘉洛表示非常羨慕。，足見周嘉洛的觀眾緣極佳，深受大眾喜愛。

周嘉洛自帶喜劇細胞，而且甚有觀眾緣。（IG@kalok_）

周嘉洛在《痞子無間道》再度剝光豬「全裸」姿態上陣， 而且「裸露」時長更足足長達17分鐘，相當破格！（《痞子無間道》劇照）

好大膽！（《痞子無間道》劇照）

除了皮膚好外，周嘉洛向來還有TVB「隱性肌男」稱號，分別在《愛．回家之開心速遞》、《新四十二章》、《痞子殿下》、《武林》等劇集中都曾赤裸展露過其健碩身形，因而被網民戲言指他是新一代「裸星」。周嘉洛曾在接受《香港01》訪問時大談其操肌史：「如果話一啲體能嘅運動，唔係做Gym健身嗰一種，我諗就十六歲左右，嗰陣喺外國留學就有做開掌上壓，但就冇特別去做Gym。因為細個覺得舉重係對長高冇幫助，反而有害，所以就冇去做到。」而他也有自己維持身形的一套方法，就是堅持做掌上壓：「厲害嘅時候我諗每日幾百個，我又唔會畀自己一個目標，今日一定要做到幾多組、或者幾多下，通常都係想做就做，最多一組可能六十下，通常普普通通就二、三十下做幾組。」而近年，周嘉洛更走入健身房，勤力做運動，除了打拳外亦有健身操肌，昔日青靚白淨的𡃁仔，如今升呢成大隻仔。

周嘉洛向來有TVB「隱性肌男」稱號，曾在《愛．回家之開心速遞》騷肌。（劇集截圖）

由於頻頻在劇集赤裸騷肌，網民講笑指他是新一代「裸星」（劇集截圖）

周嘉洛以前貼過赤膊相，他笑指自己是「滑浪瘦骨仙」。（IG@kalok_）

周嘉洛近年狂操肌。（IG@kalok_）

fit！（IG@kalok_）