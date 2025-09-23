專訪｜歐陽震華抖音「跳老舞」　豁達笑對：冇錢扮體面？

65歲歐陽震華有「收視福星」之稱，90年代拍下的無綫劇集《壹號皇庭》、《美味天王》、《陀槍師姐》、《洗冤錄》、《金裝四大才子》，到2017年的《誇世代》也是經典中的經典。去年歐陽震華加盟英皇娛樂大力發展，在各方面也是如魚得水。



提起歐陽震華，不少人都會想起今年5月他和王浩信、郭晉安等人在抖音上廣泛流傳的跳舞片，亦有網民睇完後耍手擰頭，大呼尷尬，嘲笑加埋306歲十分「虐老」。在專訪中，提到此事時，歐陽震華就相當豁達，展現招牌笑容一笑置之，說：「點樣叫體面？冇錢扮體面？咁人哋要賺錢㗎嘛。」



歐陽震華好滿意加盟英皇娛樂後的發展，表示多謝楊受成博士欣賞。（林迅景 攝）

加盟英皇娛樂

去年歐陽震華加盟英皇娛樂，他強調十分滿意加盟後的工作安排：「我簽啱咗英皇娛樂！」直言自己嘗試了十分多以往從未接觸過的工作，特別是早前登上內地一線節目《聲生不息》獻唱。「好唱得就唔需要叫『小鮮肉』，唱得又好樣就更加輪唔到我啦。點解會揀我去《聲生不息》，仲要係香港電視劇主題曲。其實有啲玄機，因為簽咗我返去就係要試歐陽震華喺內地觀眾心目中，仲有冇存在呢？即係試水溫。有就梗係有啦，就睇吓仲有幾多。」

《壹號皇庭》時的歐陽震華。（YouTube截圖/TVB）

《金裝四大才子》是不少港人和內地人的童年回憶。（YouTube截圖/TVB）

《金裝四大才子》時的歐陽震華。（YouTube截圖/TVB）

歐陽震華喺《美味天王》除咗飾演田味吉，仲有田味橙﹗（截圖）

爛船仲有三斤釘：仲有人識我，好感恩

歐陽震華謙虛的表示，托賴自己「爛船仲有三斤釘」，早年在TVB拍下不少喜劇又正值內地開放市場，所以作品得而廣傳成為大人細路都睇的劇集。他說：「我嗰十幾年拍嘅劇，真係好多人由細睇到大，唔係一代睇，而係佢婆婆，佢媽媽，到佢細個都睇緊，三代都睇。以前啲劇就簡單啲，有而家咁複雜。同埋而家競爭大咗，所以仲有人識我，我都好感恩。」

2017年的《誇世代》也十分經典。（劇照）

歐陽震華作為特別嘉賓，登上《聲生不息》港劇主題一集。（YouTube截圖/芒果TV音樂 MangoTV Music）

去《聲生不息》「見識」

他續說，經理人Mani安排他登上《聲生不息》，也是令他意想不到，但又驚喜之舉。「Live band喎！我都未試過戴耳塞唱歌嘅，點用㗎？聽咩㗎？哈哈哈！原來一隻係聽自己把聲，另一隻係panel聲，同埋有人會提幾時入。（其實好多歌手都要提）係囉，所以Mani話捧我做歌手囉！」問起覺得自己當晚表現值幾多分，歐陽震華就回答：「僅僅合格囉，因為我唱完，第一時間落嚟就問我老細：『有冇走音呀？』佢話：『冇！』冇走音就得啦，好似網民咁講，歐陽震華係冇技巧，但係最重要就係有感情。」

歐陽震華作為特別嘉賓，登上《聲生不息》港劇主題一集。認真，歐陽震華唱得真係幾好。（YouTube截圖/芒果TV音樂 MangoTV Music）

歐陽震華真係好豁達。（YouTube截圖/今晚好犀利）

大方笑談抖音「跳老舞」

今年5月，一則「跳老舞」，由吳卓羲、王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢 6位齊跳《今晚好犀利》的抖音片在瘋傳，不少網民睇完都直呼尷尬、「虐老」。專訪中提起此事，歐陽震華沒有「黑面」也沒有避談，反大方笑談箇中的細節。

其實，歐陽震華意思係「大家開心」就得啦。（YouTube截圖/今晚好犀利）

拍抖音片有咩所謂？都係工作份內事。（YouTube截圖/今晚好犀利）

臨時加插？呢啲係計算

「有好多人講，咁大年紀點解唔可以體面啲咁老去呢，亦都有人講，佢腳踏實地做佢擅長嘅工作，有咩問題。點樣叫體面？冇錢扮體面？咁人哋要賺錢㗎嘛。因為好多人內地人60幾歲退休，有退休金㗎嘛。可能香港人唔怕醜啲啦，好似我咁。內地啲明星一上到去：『黐線咩，我點會做呢啲呀？』其實我哋唔知有嗰part嘢。（臨時加？）唔係臨時加，呢啲就係個計算啦。唱歌知，唱《17歲》知，我自己唱《怪你過份美麗》我都知，淨係嗰part，我哋幾個着晒黑衫，好有隊形咁坐喺度，嗰啲都係『開胃小菜』啫。跟住佢哋講：『麻煩你哋起身，夾一隻舞。』夾咩舞呀？剩係得吳卓羲識跳，即係佢知，佢帶頭係最前嗰個，我哋幾個企後面，咁樣咁樣。『好啦，嚟啦。』我話：『吓？！嚟啦？嚟咩？』安仔企我後面，我問記唔記得。安仔好笑呀，佢話：『唔使記得㗎，郁就得㗎啦。』咁咪盡量郁囉。」

呢一幕真係睇到歐陽震華有啲不知所措。（YouTube截圖/今晚好犀利）

歐陽震華其實好清楚自己俾人笑，但係佢一啲都唔覺得，呢件事係「黑歷史」。（林迅景 攝）

豁達笑對恥笑：冇人提你就閉翳

雖說舞跳得尷尬，但老實說卻是整個節目最成功，最有討論度，最多人觀看的一集。「洗咗幾日版呀。咁冇所謂㗎，好多人梗係彈，舞又唔齊，又300幾歲男團點點點，咁我年紀最大，我就冇所謂呀，我就跳得幾好，喺後面跳係慢半拍啫，起碼唔好左手左腳，右手右腳呀。咁我起碼知道自己崗位，呢啲係綜藝性節目，有啲人又話『虐老』。宣萱講嘅，《獎門人》食壽司咪仲虐老。老實講，唉，冇人話你唔好，就即係證明你冇乜影響力，有人話你唔好，先幫到人搵食。洗幾日版，個個都講，嗰啲都係經濟來源，幫到人幾開心呀。唔通人哋講我靚仔，跳得好？冇可能㗎。唉！做呢行，我而家做到呢個年紀，唔好怕醜，最緊要面皮厚。肥媽話齋：『有人彈即係證明你仲有位，仲有留意，冇人提你就閉翳呀！』哈哈哈！」

歐陽震華講咗一個娛樂圈真相：「唔好怕醜，最緊要面皮厚。」（林迅景 攝）

尷尬到盡頭就是⋯⋯

誠如歐陽震華所說，在娛樂圈「生存」並非擺擺款，唱幾句跳兩下就算是，而是要多方面發展之餘，認清自己的「崗位」及勇於接受挑戰。「一把年紀」走去跳舞尷尬？其實那才是綜藝的精髓。別人笑他面皮厚，倒不如是他玩透了，睇透了娛樂圈的生存之道——尷尬到盡頭，就是型！

歐陽震華係型嘅！（林迅景 攝）