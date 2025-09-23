俠醫｜丁子朗企圖強姦張曦雯　索完胸舉起右腳狂吻超似變態佬

TVB劇集《俠醫》劇情高潮迭起，本周播出結局篇，劇情將會更加緊張。上星期講到鄧世鏗（丁子朗 飾）想對羅穎琛（張曦雯 飾）狠下毒手，先利用劉佩玥迷暈張曦雯，再把她帶到酒店房中企圖強姦。

丁子朗先利用劉佩玥迷暈張曦雯，再把她帶到酒店房中企圖強姦。(《俠醫》截圖)

丁子朗企圖強姦張曦雯。(《俠醫》截圖)

昨日（22日）播出丁子朗企圖強姦張曦雯的一幕，簡直就是刷新觀眾的三觀，張曦雯被丁子朗拋到床上任他魚肉。丁子朗先是脫去自己的衣服，赤裸裸上半身再湊近張曦雯的臉再慢慢到胸部，之後就是極為變態的一幕，他先把手放進張曦雯的裙子內，再用力一扯把裙內的黑絲撕爛，極為猖狂。丁子朗邊撕爛張曦雯的黑絲邊露出滿足的神情，之後更舉起張曦雯的右腳，由腳踝開始向上嗅，變態到邊嗅邊展示出愉悅的表情，簡直令人心寒。

丁子朗企圖強姦張曦雯全過程：

丁子朗先是脫去自己的衣服，赤裸裸上半身再湊近張曦雯的臉。(《俠醫》截圖)

丁子朗先把手放進張曦雯的裙子內，再用力一扯把裙內的黑絲撕爛。(《俠醫》截圖)

丁子朗之後更舉起張曦雯的右腳，由腳踝開始向上嗅，變態到邊嗅邊展示出愉悅的表情，簡直令人心寒。(《俠醫》截圖)

丁子朗隨後粗暴地扯開張曦雯的衣領，再親吻其脖子及臉頰，他一手解開皮帶掉到一旁加脫去眼鏡準備進行下一步行動時，下一幕就是陳豪趕到酒店。丁子朗穿好了衣服應門：「嘩，乜咁大陣杖啊？」他自顧自向陳豪說：「啱啱Rachel暈咗，見佢唔舒服扶佢上嚟休息啫！」但陳豪好像看穿他的意圖，邊衝上前打他邊說：「人渣。」

丁子朗隨後粗暴地扯開張曦雯的衣領，再親吻其脖子及臉頰。(《俠醫》截圖)

丁子朗一手解開皮帶掉到一旁加脫去眼鏡準備進行下一步行動。(《俠醫》截圖)

到底陳豪為何會知道張曦雯在酒店？原來是張曦雯出發酒店前已經告訴他去酒店見客人，還問他要不要一起來。其後陳豪致電張曦雯，張曦雯透露自己很不舒服，所以陳豪就趕到酒店，在酒店大堂時被劉佩玥見到立即致電丁子朗。雖然丁子朗收到電話時很不滿，還語帶不屑問她：「咩事啊？」所以被破壞好事的丁子朗才會穿好衣服意興闌珊地開門予陳豪。

張曦雯出發酒店前已經告訴陳豪去酒店見客人，所以陳豪才趕得及到。(《俠醫》截圖)

劉佩玥在酒店大堂見到陳豪即致電丁子朗。(《俠醫》截圖)

陳豪好像看穿丁子朗的意圖，邊衝上前打他邊說：「人渣。」(《俠醫》截圖)

