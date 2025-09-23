蘇民峰外遊豪食歎美酒被指唔做善事　千字文反擊︰太冇營養價值！

知名堪輿學家蘇民峰精通術數，投資有道的他眼光獨到，多年來投資物業致富，有指他在世界各地包括日本、泰國、美國等都擁有物業，身家至少2.3億元。熱愛旅遊的蘇民峰每個月都會與太太去旅行，日前（21日）神機妙算避開超強樺加沙出發外遊。

蘇民峰神機妙算避開超強樺加沙出發外遊。（IG圖片）

蘇民峰在IG分享了出發外遊的照片，見兩人準備了兩大兩細的行李箱，上機前醫飽肚。蘇民峰每次外遊都豪玩豪食，今次乘坐頭等艙出發洛杉磯，更在機上歎美酒，非常懂得享受人生。

蘇民峰乘坐頭等艙出發洛杉磯。（IG圖片）

不過相隔一天，蘇民峰今日香港時間凌晨突然出Post表示做善事不需要張揚：「一次性回覆那些用把口叫人做善事的人，做善事唔使張揚，又唔使話俾人知。哎呀，我今日做咗善事啦😂😂😂 如果以後再有人問我點解唔做善事，淨係喺度吃喝玩樂，我一定會把佢封鎖同埋刪除佢嘅留言，因為呢啲說話太冇營養價值！」相信是有網民看到蘇民峰在社交平台分享外遊照，誤以為蘇民峰只懂吃喝玩樂不做善事，而觸發蘇民峰出Post反擊。

蘇民峰今日香港時間凌晨突然出Post表示做善事不需要張揚。（IG圖片）

蘇民峰在帖文中繼續表示：「善兮惡兮-於你之善或於我之惡，相反如是。如路邊乞丐，施還是不施，由其在社會福利發達地區。不施有人於心不忍，施則受施者永難自立，還有機會導致更多人行乞，甚至把小孩的手腳砍掉，利用這些小孩行乞謀利，而那些施與者到底是行善還是行惡呢？世事永遠不會如表象般黑白分明，那唯有心存善念好了！我常說：口善不如行善，行善不如心善。口善而心惡者，眼見不少。行善者別人看得見，容易受人讚賞，心善則不同，其善心不只對人，而是對世間一切萬物，且其善在心，無需展露人前。助人不如讓其自助，人人皆知，自助以後，便有餘力再去助人，力量便能一直延續下去，這總比永遠要等人救助為佳。又行善也要有智慧，否則只是在製造一批又一批假做之人，不斷用不同的假外表、假身分去騙取別人的善心，而這些行善者，亦變相在鼓勵這些騙徙在行騙。」

相信是有網民看到蘇民峰在社交平台分享外遊照，誤以為蘇民峰只懂吃喝玩樂不做善事。（IG圖片）

（IG圖片）

有不少網民看到蘇民峰的分享後，都紛紛留言支持：「認同，多謝師傅有養分的教導!」、「善欲人知非真善、惡恐人知為大惡」、「講得好 師父👍🏼」、「看得出蘇師傅都受不了。雖然我一直都只是瀏覽蘇師傅的ins而從不評論，但是這次蘇師傅確實忍無可忍了。」、「酸民真係管太多，人地D錢點使都要管埋😅做好自己就夠啦！」