颱風樺加沙｜猛料港姐打風前超市入貨撲空　驚見貨架被掃一乾二淨

超強颱風樺加沙殺到！天文台昨日已預告將於今日下午改發八號烈風或暴風信號，全港市民進入高度戒備狀態。為應對颱風吹襲，不少市民趕在掛波前到超市大手入貨，導致多區出現搶購潮。2014年港姐冠軍邵珮詩（Veronica）亦是其中一員，昨日（22日）特地到超市「入貨」為打風準備，卻被眼前的景象嚇了一跳！

颱風消息一出，大批市民湧往各大超市及街市儲備糧食及日用品，多間超市的麵包、即食麵、蔬菜及凍肉等貨品被迅速清空，場面誇張。邵珮詩亦不敢怠慢，親自出動為打風做準備，誰知去到超市已為時已晚，驚見多個貨架已被掃得一乾二淨，食物所剩無幾。

她在限時動態連出兩Po，拍下貨架空無一物的震撼畫面，並分別寫上「typhoon season grocery shopping. Bread:🙅🏻‍♀️🙅🏻‍♀️」，及「Veggies:🙅🏻‍♀️🙅🏻‍♀️」，可見她也被眼前景象嚇一嚇，對自己慢人一步而撲個空感到相當無奈。

現年35歲的邵珮詩，自小在加拿大溫哥華長大，精通粵語、英語、國語、日語、潮州話，並於溫哥華名牌西門菲莎大學心理學系畢業，與同是港姐冠軍的陳凱琳是校友。邵珮詩在2014年參選港姐，以大熱門姿態橫掃冠軍、最上鏡小姐及友誼小姐3個獎項，成為「大滿貫三料冠軍」，是繼徐子珊後相隔10屆的「大滿貫三料冠軍」，2015年代表香港出戰國際中華小姐競選獲得亞軍。

加入TVB後邵珮詩曾做過主持，亦有拍劇，當中她在《愛．回家之開心速遞》中飾演性格單純的「欣欣」最為人熟識，但其後被調出劇組，未被重用的她更被網民封為「被遺忘的港姐」、「隱形港姐」。去年7月邵珮詩在IG發文宣布離巢，現當上兒童品格教育家。此外，邵珮詩家底豐厚，太爺邵蔚明是維他奶公司的創辦人之一，但她指爺爺退休後家族再沒有接管維他奶生意，自稱只是中產。

