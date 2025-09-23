凱特優雅造型接機獲特朗普多番讚美　身上一飾物向已故戴安娜致敬

美國總統特朗普日前到訪溫莎堡出席英國王室為他舉行的國宴，國王查理斯三世（King Charles III）、王儲威廉王子（Prince William）、英國王儲妃凱特（Catherine，Princess of Wales）等都盛裝打扮，而席間特朗普都不忘大讚凱特很漂亮。

特朗普大讚凱特很漂亮。（Getty Images）

凱特盛裝打扮。（Getty Images）

凱特每次亮相公眾眼前的穿搭都成為網民焦點，今次凱特就被發現胸前兩個襟針是別具意義的「王室勳章」（Royal Family Order），即是國王頒授給女性王室成員的私人榮譽。勳章是一枚鑲鑽的國王肖像，由在位君主親手授予。而今次凱特配戴的是已故英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）的襟針。

凱特就胸兩個襟針是別具意義的「王室勳章」（Royal Family Order），向已故英女王伊利沙伯二世致敬。（Getty Images）

另外，威廉王子與凱特王妃親自在溫莎城堡迎接特朗普夫婦時，凱特以一襲酒紅色套裝優雅亮相，而胸前的襟針更是低調地向已故戴安娜致敬。這個羽毛胸針（Princess of Wales Feather Brooch）擁有悠久的歷史，最初在1863年是作為新婚禮物送給丹麥的雅麗珊郡主（Princess Alexandra of Denmark）。襟針的造型同樣以威爾斯親王的徽章為靈感，王冠上綻放的三根羽毛加入鑽石與祖母綠的鑲嵌，造型相當小巧精緻。

凱特以一襲酒紅色套裝優雅亮相，而胸前的襟針更是低調地向已故戴安娜致敬。（Getty Images）

襟針的造型同樣以威爾斯親王的徽章為靈感，王冠上綻放的三根羽毛加入鑽石與祖母綠的鑲嵌。（Getty Images）

其實這亦是已故戴安娜最經常配戴的珠寶之一，向來不喜歡配戴襟針，所以將襟針改造為鍊墜。這個襟針在英國王室中代代相傳，而在1981年黛安娜王妃與查爾斯王子結婚時，收到雅麗珊郡主新婚的禮物。