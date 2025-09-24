82歲陳惠敏為太太搞生日壽宴　相伴超過半世紀曾為他坐監兩年

現年82歲的武打影星陳惠敏近年身體屢次響警號，除了有中風病史，需靠拐杖代步，他於2020年及2021年分別公開患有肺癌及腦癌，經過治療後終於戰勝病魔，康復情況理想，日前這位昔日的「江湖猛人」盡顯鐵漢柔情，為與他相伴超過半世紀的太太吳國英舉行盛大生日壽宴。

二人恩愛多年。（小紅書截圖）

Kiss！（小紅書截圖）

影片可見，陳惠敏當晚精神奕奕，紅光滿面，身形雖略為清減，但行動自如，說話中氣十足。而作為壽宴主角的太太吳國英雍容華貴，不時向賓客敬酒，非常熱鬧。陳惠敏與太太吳國英的愛情故事，堪稱傳奇。兩人相愛相伴長達51年，育有三名子女。吳國英多年來一直在陳惠敏背後，默默支持其事業與家庭。

大嫂風範！（小紅書截圖）

陳惠敏歷死劫後鐵漢柔情。（小紅書截圖）

陪伴。（小紅書截圖）

生日快樂。（小紅書截圖）

當年陳惠敏接受專訪，表示自己年輕時收保護費認識當時只得17歲的太太吳國英，二人之後拍拖，而報導指當年陳惠敏捲入一宗藏械案件，太太因為這件事為陳惠敏坐了兩年監。而近年在陳惠敏患病期間，吳太更是不離不棄，悉心照料，可謂情比金堅。兩人雖然早已是老夫老妻，但原來直到2020年才正式入紙註冊結婚，當時陳惠敏表示，此舉是為了給太太一個正式的名份，亦希望將自己的資產留給太太，盡顯他對太太的愛護與承擔。