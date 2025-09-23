前TVB性格視后抱「B」流露母愛　傳兩度拒嫁富豪享受單身貴族生活

現年56歲的前TVB當家花旦張可頤（Maggie），當年憑劇集《九五至尊》榮膺視后，雖然近年減產，但一舉一動依然成為外界焦點。近期在內地平台熱播的TVB劇集《巨塔之后》，原屬意由張可頤主演，這本是她相隔12年回巢TVB拍劇的矚目之作，備受劇迷期待，可惜最後因檔期不合而辭演，令不少劇迷大感失望。不過，粉絲們依然能透過社交平台緊貼女神動向，近日張可頤便飛赴新疆旅行，心情大好，享受愜意人生。

張可頤此趟新疆之旅玩得相當盡興，有眼利網民發現，才短短4日，她已瘋狂更新了29條社交平台貼文，可見她對這個地方的喜愛。而在張可頤最新分享的相片中，見她已抵達著名景點那拉提，置身廣闊無際的「空中草原」。相中的張可頤頭戴型格牛仔帽，一身休閒打扮，更大方以素顏示人，在近乎零濾鏡下，其白滑緊緻的肌膚狀態極佳，完全不輸年輕女生。她還興奮地抱起一隻僅出生七日的羊BB，流露出一臉溫柔的母愛，畫面溫馨。網民紛紛留言大讚：「氣質美貌如當年」、「好白啊，素顏都這麼美」、「依然咁靚女。」

張可頤以「美麗那拉堤只有7天大的羊BB」為題，興奮分享道：「終於能親臨在這片高地～空中草原上！今天也不曬好舒服，雖然我不能像當地族人般在這放牧，但那份自由空氣、心胸廣闊的氣息是可以直接體會到的！」她更向粉絲推介那裡可以騎馬、抱小羊，還可以玩旅拍，看來已沉醉於大自然的美景與自由空氣之中。

張可頤曾是無綫四大花旦之一，2005年參演內地劇《長恨歌》後患上抑鬱和甲狀線功能亢奮停工休養，並於2009年復出，2012年從TVB跳槽港視，可惜之後港視不獲發牌。 早年張可頤以600萬港元買入元朗四季豪園獨立屋，豪擲300萬港元裝修新居，有報道指張可頤每個月以6位數供樓，因港視突然裁員一度令出張可頤大失預算。後來張可頤澄清，以往努力工作及投資賺到些少錢，又自言是很保險的人，不會買一間自己供得很吃力的樓。張可頤近年不時曬出豪宅，家中有樓梯及花園，生活舒適無憂。

張可頤是少數獲得「20世紀無綫5大最難忘的女主角」獎的女生 (《難兄難弟》劇照)

張可頤在《九五至尊》中飾演「呂四娘」，角色性格剛強、獨立。（劇照）

張可頤在《金枝玉孽》中飾演安茜。（劇照）

感情方面，有傳言指張可頤單身多年，多段感情無疾而終，曾傳出兩度拒絕嫁億萬富豪，另又指她從親戚繼承了一億遺產，但張可頤一直未承認上述傳聞。不過張可頤生活依然多姿多彩，不時相約好友行山、打羽毛球等，放慢工作步伐，享受單身貴族生活！

此外，張可頤向來是性格演員，過去因為爽直性格惹來不少是非。有傳張可頤與宣萱合作《難兄難弟》時傳出不和，直腸直肚的宣萱曾指因為張可頤經常遲到，所以拖慢進度，就連鄭裕玲和肥姐沈殿霞上遊戲節目被問及「經常遲到的藝員」時，都衝口而出說了張可頤的名字。交惡22年後，張可頤專登去捧宣萱做主角的舞台劇《大辭職日》，兩人更在後台合照，終打破不和傳聞。

《金枝慾孽》班底佘詩曼、張可頤、鄧萃雯和林保怡，早前相隔20年合體同框。（微博圖片）