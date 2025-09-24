百億富商前妻收天價贍養費成富婆　再進修讀商學院：活到老學到老

現年69歲的名媛謝玲玲與人稱「岳少」的林建岳結婚後移居香港，兩人育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但有指謝玲玲離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她投資房地產，成功將身家愈滾愈大，現時獨居於九龍塘市值4億、近6,000呎的獨立屋，生活無憂！今年6月謝玲玲獲母校中國文化大學頒發名譽文學博士學位，以表彰其在影視、教育、公益及商界的傑出貢獻，近日她更繼續進修，到北京長江商學院修讀課程！

雖然謝玲玲早已成為富婆，但仍好學不倦，日前她分享了一系列照片，並寫道：「重返北京長江商學院，雋永女性領導力課堂，以新知煥新自我，與時俱進，每一次學習都是對成長的奔赴。活到老學到老，便是最好的狀態。與雋永女性領導力課程重逢，不為停駐，只為更新。歲月流轉，學習是女性最恒久的底氣。」據知謝玲玲參加的「長江雋永女性領導力項目」為中國首個「全女性、為女性」的全人教育課程與終身成長平台，該項目跳出傳統商科教育的框架，旨在幫助學員不僅提升商業戰略能力，更完成對生命能量的深度喚醒。

童星出身的謝玲玲，8歲演電影《婉君表妹》即一舉成名，是1960年代台灣影壇最耀眼的童星之一，後來走紅於戲劇圈，亦主持過電視節目。1980年謝玲玲與已故麗新集團主席林百欣次子林建岳結婚，自此息影，專心照顧家庭，育有五名子女皆事業有成，更被譽為「最佳新抱」。直至1995年離婚後，謝玲玲轉戰商界，憑房地產投資闖出一片天，成功轉型為女企業家。

謝玲玲的五個仔女林孝賢、林恬兒、林心兒、林孝能、林愛兒都有到場見證。（IG@hlingling）

謝玲玲同女兒林恬兒及林心兒。（IG@hlingling）

大女林恬兒。（IG@hlingling）

林心兒。（IG@hlingling）

大仔林孝賢。（IG@hlingling）

細仔林孝能。（IG@hlingling）