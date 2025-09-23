颱風樺加沙｜吳大強一門四傑　大仔吳偉諾代表消防處忠告市民

超強颱風樺加沙襲港，天文台於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。颱風來襲，無綫新聞台播出消防處的忠告，而消防處的代表正正《中年好聲音》參加者吳大強大仔吳偉諾。

颱風來襲無綫新聞台播出消防處的忠告。(電視截圖)

消防處的代表正正《中年好聲音》參加者吳大強大仔吳偉諾。(電視截圖)

吳偉諾以助理消防區長（公眾安全及傳訊）身份呼籲市民把貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷。他表示：「消防處我哋都會建議居民可以喺屋企個窗到貼一啲膠紙，膠紙除了加固作用，亦可避免喺爆裂情況下，造成大量碎片以減輕居民受傷。」

吳偉諾以助理消防區長（公眾安全及傳訊）身份呼籲市民把貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷。(電視截圖)

助理消防區長（公眾安全及傳訊）吳偉諾。(電視截圖)

吳偉諾於年初緬甸發生7.7 級強烈地震時成為政府派遣的救援隊伍一員，當時他隨政府派遣救援隊前往當地參與協助搜救工作。早年吳偉諾以少數族裔青年發展團隊的高級消防隊長身份接受傳媒訪問，稱消防處在2019年5月就成立一隊「少數族裔青年發展團隊」目的透過活動和講座，令更多不同種族背景的社群了解消防處工作，從而引起他們投考消防處職位的興趣。

吳大強長子吳偉諾赴緬甸搜救。(網上圖片)

吳大強大仔吳偉諾參與緬甸救援工作。(網上圖片)

吳大強有四名兒子，四位公子「一門四傑」。各人都在不同方面有出色的表現，大仔吳偉諾為助理消防區長（公眾安全及傳訊），二仔為飛機師，而三仔則為演員的吳偉豪，細仔則為兼職模特兒。

大哥吳偉諾好Gentleman一度「讓賽」。