東張西望｜渣男交友程式呃女仔　拍拖淨係狂叫女仔同佢做呢樣嘢

TVB節目《東張西望》今日（23日）一集有事主Kelly報東張，表示自己中了「美男計」，除了被騙感情外，還簽下一大堆「美容單」，欠下一大筆債。Kelly表示透過交友程式認識到Samson：「我覺得佢呢個人真係好假，好虛偽。同埋點解可以利用一個人嘅感情，去欺騙一個人嘅信任。」原來Kelly認識的Samson是一個美容中介。節目組為揭開美容中介怎樣運作，還上門揭穿他們的真面目，「假暖男」Samson更與節目組展開追逐戰，於港鐵站中暴走。

事主Kelly「報東張」，表示自己中了「美男計」，除了被騙感情外，還簽下一大堆「美容單」。(節目截圖)

Kelly表示去年8月底於交友程式認識了「假暖男」Samson：「初頭係噓寒問暖，好似一般情侶咁。」Samson還於Kelly生日時為她製造了不少驚喜，目的是為求她「落搭」，除了生日驚喜，Samson更為Kelly搜羅世界的零食，很快Samson就奪得了Kelly的芳心。之後Kelly向Samson表示，二人正式「一齊」，交往後二人首個拍拖節目竟然是「去做facial」，雖然Kelly很不願意，但最後還是跟了Samson上去做facial，之後做facial更成為了他們拍拖的例行公事：「不如我哋每個月嚟一次啊，你當係陪下我，當係拍拖節目咁。」到Kelly與Samson一起去第三次美客中心後，職員便落力推銷，Kelly簽完一張又一張的美容單，還欠下了一身巨債。

Kelly表示去年8月底於交友程式認識了「假暖男」Samson。(節目截圖)

在節目組追查下，發現一個曾與Samson在同一間公司工作過的賢仔，賢仔指Samson自稱是一間市場推銷公司的組長，Samson是靠哄人做facial、看中醫、報讀投資班及英文班等：「喺度做咗起碼10年以上，佢成日喺公司度晒，佢成日每個月得幾日喺香港，其他時間都去晒旅行。」賢仔表示這間公司大部分中介都是20出頭的「後生仔女」：「我哋就係一個類似Agent，我哋個角色就係要令個客去簽個美容。一開始即係落到單之前都會好親密，一定係每日都保持聯絡先。」直到簽單後，上線就會教下線不用再常找對方，把目標轉移。

在節目組追查下，發現一個曾與Samson在同一間公司工作過的賢仔。(節目截圖)

六月時，Kelly無意間發現Samson的惡行，她利用Samson的電話在網上搜查，發現原來不止她一個被騙，還有多人同樣被騙。

Kelly無意間發現Samson的惡行，她利用Samson的電話在網上搜查，發現原來不止她一個被騙。(節目截圖)

《東張西望》會播出Samson與Kelly的大對質。(節目截圖)

Samson與節目組展開追逐戰。(節目截圖)