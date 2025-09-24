熱氣球何小姐黑材料愈爆愈多　驚揭前藝人被走數連前男友都係苦主

早前在網路上因熱氣球節而爆紅的苦主何小姐（Dreamy），因為字字珠璣而成功爭取公義，後來她被網民發現原來是美食網紅，何小姐敢於發聲：「唔好啞忍、肯發聲，原來會有結果。」何小姐因為這一句說話為她贏得不少掌聲。

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐拍片感謝網民支持，並呼籲苦主們主動聯絡。（影片截圖）

何小爆紅後黑歷史愈掘愈多，一班苦主指她疫情前經營的playgroup在無預警下結業，一眾家長無法取回退款，而Playgroup的社交平台亦有不少家長要求退款。除了Playgroup外，有網民亦大爆何小姐於蠶豆症媽媽群組中，同樣有不少苦主，何小姐欠下一大筆錢，對此，何小姐立即否認如果有人有證據我爭佢哋錢，佢哋一定可以搵到我，我亦一定認數。」但原來除了Playgroup及媽媽群組外，她還有一段黑歷史，藝人陳佩思就是其中一位苦主。

陳佩思原來曾與何小姐合作做生意，14年前陳佩思曾與她合作開零食店，除了陳佩思，還有一位是陳佩思朋友，曾替何小姐開創的「環保遊戲Apps」擔當美術設計的Josephine。陳佩思表示等了何小姐14年，當年她突然消失，加上連電話號碼都改掉，自此便無法聯絡。但是因為熱氣球事件，何小姐又突然出現於她們眼前，當時陳佩思心想：「佢終於蒲頭，仲要做英雄！」陳佩思雖然很認同何小姐在熱氣球節中所爭取的公義，但是一想到自己的朋友Josephine：「我當年被佢走數嘅慘況，佢追何小姐還錢，追到心力交瘁。」這個教訓的確很大，陳佩思已經不打算追究錢，她只為了一句的道歉及不想再有下一個受害者：「我希望佢講句對唔住，因為人要為自己做過、講過嘅嘢負責任。」

陳佩思原來曾與何小姐合作做生意，14年前陳佩思曾與她合作開零食店。（影片截圖）

陳佩思曾是《放學ICU》主持。（TVB）

何小姐有很多名字，現在她叫「Dreamy」，但之前曾叫「Botan」，她更曾以「Cody」這個名字「行走江湖」，但「Cody」之前再有「Doris」。何小姐除了喜歡改名外，原來她連電話號碼都經常改，陳佩思表示當年合作時，她已經經常轉電話號碼，但當時每次轉號碼都會通知自己。雖然陳佩思曾問過她為何經常轉電話號碼，後來陳佩思就彷然大悟。

何小姐有很多名字，現在她叫「Dreamy」，但之前曾叫「Botan」，她更曾以「Cody」這個名字「行走江湖」，但「Cody」之前再有「Doris」。（影片截圖）

當年何小姐與陳佩思合作開零食店，營運初期陳佩思負責入貨，Cody負責管數。後來二人聘請了何小姐當時的男友Herbert幫忙打理店舖，最初陳佩思未發現有異樣，只是感入貨頻密但盈業額打和，直到收到法庭通緝信才發現問題。

當年何小姐與陳佩思合作開零食店。（IG@pancychan）

何小姐的「黑材料」愈揭愈多，陳佩思收到法庭信後才知道公司連Annual Report都沒有申報處理，何小姐依舊用她的口頭禪來解決：「得得得，冇問題！」口裡說可以，但完全沒有任何行動。最後何小姐表示收購陳佩思的股份，結果還是「得個講字」，何小姐更失蹤兼停電話。

何小姐的「黑材料」愈揭愈多。（網頁截圖）

後來當時的男友Herbert一同變成苦主，陳佩思當時與何小姐合作時，何小姐另外有一個生意，她亦有介紹美術設計朋友Josephine幫忙工作。何小姐以8萬左右租用官塘一單位，男友Herbert則做她的租約擔保人，有天，Herbert突然找上陳佩思，原來是何小姐失蹤，欠下租約的錢，而Herbert更要「按咗層樓填租金」。

因熱氣球節受訪而爆紅的何小姐，原來是網紅。（網頁截圖）

Herbert變成苦主後才坦白告知陳佩思，為何零食店經營多久都是「打和」，原來是何小姐出古惑：「嗰時我年輕冇經驗，邊會諗到呢啲。」故沒有採取任何行動。何小姐「走佬」後，陳佩思要找人做回Annual Report，更要處理一系列的「手尾」。陳佩思嘆道「好在冇賺錢」，她為求脫身，於是把零食店無條件轉手給別人。陳佩思表示在何小姐身上上了一課，得到了教訓，「唔會再隨便同人合夥做生意」。