俠醫｜丁子朗走火入魔壞事做盡　為錢冷血到不惜推呢個人落樓梯

TVB劇集《俠醫》本周播出結局篇，劇情將會大暴走，鄧世鏗（丁子朗 飾）將會終極魔化。上集講到丁子朗強姦不遂羅穎琛（張曦雯 飾），對凌為民（陳豪 飾）的憎恨更深。丁子朗與鄭子誠因為「炒燶股票」而債台高築，需要找錢填補，所以就向陳豪媽媽打主意。

鄧世鏗（丁子朗 飾）將會終極魔化。(《俠醫》截圖)

丁子朗因為還不起錢而被高利貸追打，剛好被陳豪駕車經過見到，馬上下車喝停他們停手，但愛面子的丁子朗不想得到陳豪的幫忙。陳豪想上前扶起他，他馬上說：「唔使你扶！唔好喺度假仁假義。」陳豪問他欠了高利貸多少錢，為何會被高利貸追打，他繼續拒絕陳豪的關心：「你開心啦，見到我咁折墮，總之我嘅事唔使你理。唔好懶偉大啦，凌為民。」

丁子朗因為還不起錢而被高利貸追打。(《俠醫》截圖)

鄭子誠本身帶著丁子朗向盧宛茵求情，希望她能出手提供幫忙，但是陳豪一句話秒刺激丁子朗。丁子朗馬上在醫館撒野，指盧宛茵為對方宣傳，損害公司利益，會入稟法庭撤銷她董事身份。鄭子誠見令盧宛茵生氣，於是自己去了哄她，雖然平時她會對著鄭子誠心軟，但是她今次決定不退讓。

鄭子誠本身帶著丁子朗向盧宛茵求情，希望她能出手提供幫忙。(《俠醫》截圖)

丁子朗本想抵押公司資產應急卻未能成功，走投無路的他轉而向盧宛茵施壓，強逼她同意變賣廠房套現。盧宛茵今次堅決不肯再幫助他們，義正詞嚴地堅決拒絕，卻徹底激怒了丁子朗，「魔鬼上身」的丁子朗把盧宛茵一下子就推下了樓梯。

盧宛茵今次堅決不肯再幫助他們，義正詞嚴地堅決拒絕，卻徹底激怒了丁子朗。(《俠醫》截圖)

「魔鬼上身」的丁子朗把盧宛茵一下子就推下了樓梯。(《俠醫》截圖)

