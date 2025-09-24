周柏豪杭州見面會完美落幕人氣爆棚 以「家」為題打造溫馨場面

日前周柏豪結束了其《CHAPTER IV》粉絲見面會巡演杭州站的精彩演出，在黃龍體育中心體育館與數千名粉絲共度難忘一夜，現場氣氛熱烈。

此次杭州站演出是周柏豪內地巡演的重要一站，以「家」為主題，為粉絲打造一場溫馨且獨特的音樂聚會，讓每一位到場歌迷都有「回家」的感覺。當晚周柏豪不僅演唱了多首經典曲目，如《夠鐘》和《小白》等均引發全場大合唱，還帶來全新單曲的全球首次公開演唱 ，給歌迷帶來意外驚喜，將現場氣氛推至極點。

除音樂表演外，見面會特別設計了一系列互動環節，包括「讀出人生篇章里的感謝信」、「雙人對唱KTV」以及「超甜互動KISSCAM」等，拉近了與粉絲間的距離，呈現出許多搞笑又溫馨的瞬間，現場歡笑與感動相互交織。

周柏豪在演出後表示，看到台下粉絲的熱情支持十分感動，感謝大家多年來陪伴自己走過音樂旅程，未來會繼續努力創作，帶來更多好作品。他還透露，結束2025年內地巡演後將稍作休息，望在2026年能在香港舉辦演唱會，希望有機會在啓德體育園舉行，目前相關事宜仍在籌備中。

杭州站演出門票早在開票時便引發搶購熱潮，一票難求，足見周柏豪在內地的超高人氣與影響力。此次粉絲見面會不僅是一場音樂盛宴，更見證了他與粉絲間深厚情感羈絆。隨著內地巡演接近尾聲，歌迷們對周柏豪未來演出和音樂作品充滿期待，期待他在樂壇帶來更多精彩表現 。

