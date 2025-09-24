王梓軒再受邀出席韓音樂節與Lena Park合唱　閉關1年為電影做監製

近年將⼯作重⼼轉移⾄海外的多棲藝⼈王梓軒（Jonathan Wong），繼早前受到韓國電視台MBC邀請到知名⾳樂節目《Show! Music Core》中表演歌曲《Low Key》後，下⽉11⽇將會再次到訪韓國，出席由康樂及⽂化事務署主辦及⾹港新⽣代藝術協會協合辦的《ImagineLand@Seoul 》！屆時王梓軒將會與韓國實⼒⼥歌⼿Lena Park（朴正炫）合作，以⾹港知名電影主題歌及韓劇OST進⾏⽂化交流，在韓國的蘭芝漢江公園上演充滿⾳樂與浪漫的舞台。

Jonathan 早前在《Show！Music Core》表演。(公關提供)

推廣⾹港⽂化 以兩地⾳樂交流

為了向外國友⼈推動⾹港⽂化，這次的《ImagineLand@Seoul》將以⾹港與韓國知名的電影、電視劇原聲歌曲為引指，聯合兩地多位知名的歌⼿及藝術家，包括：王梓軒（Jonathan Wong）、Lena Park（朴正炫）、節目《聲夢傳奇2》亞軍兼⼩提琴家⿈洛妍、⾹港⻑⼤的韓裔唱作歌⼿Mue，⾹港創作歌⼿TAOTAO（⿈曦桃）及Zino（陳俊烻），演繹⼤熱的OST歌曲及⾃⼰的⼤熱單曲，共同打造這個充滿秋⽇感性的⾳樂盛宴。作為主要邀請的歌⼿之⼀，屆時王梓軒將會帶來由他監製及主演的網劇《Rags 2 Richmond》中的OST《Low Key》及《不回來（⻘春舞曲）（Burn it down）》，更會與曾演唱⼤熱韓劇《繼承者們》OST《⽤⼼愛你（마음으로만）》的實⼒派⼥歌⼿Lena Park（朴正炫）⾸次合唱！Jonathan表⽰⾃⼰亦⾮常珍惜這個機會：「最近我⼀直在加拿⼤準備《Rags 2 Richmond》（選美兄弟班）電影版的前期⼯作，雖然⾮常忙碌，但得知有這個機會，也⽴即排開了⾏程，為舞台作出準備！」

活動官方Poster。(公關提供)

將與Lena Park合唱

經過上次在《Show! Music Core》的表演，Jonathan亦對韓國這個地⽅留下了深刻的印象，他表⽰：「上次在韓國⾳樂節目表演後，無論是對當地的⽂化，還是⼀起合作的⼈，我都感覺⾮常好，⼀直希望可以再次去到韓國表演，所以這次能與在有韓國Celine Dion之稱的⼥歌⼿Lena Park合作，以⾹港和韓國的歌曲交流，讓當地⼈感受到兩種不同⽂化碰撞出來的⽕花，我本⼈亦⾮常之期待！」

活動官方Poster。(公關提供)

與編舞家Joe Tuliao以及舞者Yaeby再度合作

除了全新的合作對象之外，這次Jonathan也會與在《Show! Music Core》中結下緣份的舞者、男團ZEROBASEONE成員Matthew的姐姐Yaeby再度⼀起登上舞台，為⼤家表演！Jonathan與Yaeby更會聯同《Low Key》的編舞師、曾經參與電影《JOY RIDE》與NETFLIX動畫影集《降世神通：最後的氣宗》（AVATAR: THE LAST AIRBENDER）排舞與製作的Joe Tuliao⼀起合作，為⼀起想體驗韓國舞蹈⽂化的朋友提供體驗課程，在參與⾳樂節的同時，也能感受韓國及⼤熱的KPOP⽂化。

Jonathan將與舞者Yaeby再度合作。(公關提供)

這次的⾳樂節《ImagineLand@Seoul》更在⾹港及韓國兩地作出⼤型宣傳，在⾹港的中環、⾦鐘、銅鑼灣、尖沙咀、旺⾓、九龍塘、九龍灣、美孚地鐵站內以45個廣告牌向⼤家宣傳，同時亦在韓國的弘⼤地鐵站以8個廣告牌向韓國的朋友宣布這個好消息，歡迎⼤家到不同的地鐵站打卡，同時亦誠邀各位在10⽉11⽇，於韓國的蘭芝漢江公園⼀起參與這個秋⽇⾳樂盛宴！

活動在韓國弘大地鐵站進行宣傳。(公關提供)

11⽉加拿⼤開拍電影

完成了這次韓國的⾳樂節之後，王梓軒將會正式展開《Rags 2 Richmond》（選美兄弟班）電影版的拍攝⼯作，他繼續以監製和演員的⾝份，為這個延伸作品護航！提到這個全新的挑戰，Jonathan都感到⾮常興奮：「《Rags 2 Richmond》（選美兄弟班）電影版是⼀部歌舞電影，延續了微短劇的劇情，將會帶來更華麗的歌舞場⾯，更⿊暗的娛樂圈內幕。」同時，⾸次挑戰電影監製的⾓⾊，Jonathan亦倍感壓⼒：「與做演員不同，監製需要兼顧的事情會更多，所以過去的⼀年我都近乎半閉關，希望可以令這個電影版更加完善，多謝加拿⼤有很多夥伴幫忙，好像是和我⼀起監製的Justina（⽯祐珊），在⼤家的⼀起努⼒下，將這個作品帶給⼤家！」

王梓軒。(公關提供)

前期製作在當地惹來注目

由於網劇版在加拿⼤引起不少話題，Jonathan曾受到不同機構的邀請進⾏演講，分享拍攝網劇的⼼得及時下的趨勢，獲得當地媒體的⼤⼒⽀持；同時為電影招募唱跳巨佳的演員，在網絡上吸引超過25萬⼈關注，收到了兩千位歌⼿、演員、舞者的申請，獲得空前關注，當地媒體亦爭相報導，讓⼤家都⾮常期待電影版的陣容！《Rags 2 Richmond》（選美兄弟班）電影版將於11⽉初在加拿⼤開拍，在網劇版中以截然不同的「爆粗⼤家姐」形象⽰⼈、成為網絡熱話的家燕姐（薛家燕）亦將會加⼊飾演重要⾓⾊！荷⾥活級幕後團隊，加上實⼒派演員陣容，敬請留意《Rags 2 Richmond》（選美兄弟班）電影版後續發展！