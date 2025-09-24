《男公館》受好評登釜山影視節　張立昂夜遊捕獲野生偶像小栗旬

台灣影集《男公館》受邀參加釜山影視節，並於大會播放《男公館》片花，現場獲得來自各國發行商與平台的熱烈好評，甚至粉絲自掏腰包進場支持，客串演出《男公館》的王彩樺，驚喜現身《男公館》記者會，不僅盛裝出席，更獲眾男演員公主抱，成為今日活動最高潮。

羅宏正、周予天、石知田、吳思賢、王彩樺、陳奕、張立昂。(公關提供)

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人的《男公館》，今日與眾演員張立昂、羅宏正、周予天、吳思賢，石知田共同出席由韓國釜山影展主辦的亞洲內容暨電影市場展（Asian Contents & Film Market）「男公館記者會」，眾演員與現場國際發行商、平台方及媒體，現場還有吳思賢媽媽與姐姐及陳奕老婆一起觀賞由AXN國際發行的《男公館》片花。監製張正芬表示《男公館》不僅眾男演員為台灣偶像劇男主角，同時劇中客串陣容堅強，其中客串演出貴婦客人的王彩樺特別盛裝現身「男公館記者會」，王彩樺開心表示，不僅看上男公館主創團隊專業，尤其是導演郝心翔對每一個鏡頭的專業要求，加上因為劇中有一場與陳奕大尺度親密戲，當製作人陳奕邀請即立馬答應，同時戲外也是吳思賢的乾媽，所以特別飛來釜山站台支持。

(左至右)監製辛誌諭、羅宏正、周予天、石知田、吳思賢、王彩樺、陳奕、張立昂、導演郝心翔、監製張正芬。(公關提供)

陳奕在記者會現場連忙阻止不停分享親密戲尺度的王彩樺，王彩樺不改綜藝主持本色，直說：「陳奕你老婆在台下，我老公也還在台下，我們是專業演員，不用怕。｣每位演員在記者會分享劇中角色的同時，張立昂直接以流利的英文分享同時加上韓語，簡直是本劇翻譯擔當，獲得現場國際片商熱烈迴響；吳思賢忍不住調侃自己是劇中穿最少的男公關，省下的治裝費卻也得到每餐吃雙份的滿足；而劇中是長髮的羅宏正，今以短髮新造型出席記者會，特別以主視覺同樣的姿勢出場；演員周予天爆料這次來釜山也是實現「撲克牌輸家到釜山請咖啡｣的承諾，原來拍戲期間，為了拉近與臨演的對戲真實感，羅宏正教大家撲克牌新玩法，大家約定累積最輸家要到釜山請大家喝咖啡，沒想到卻是羅宏正要實現諾言，請大家喝10杯咖啡。

《男公館》的男演員們都是第一次來釜山影視節，大夥兒晚上收工後夜遊海雲台，意外地捕獲野生日本明星小栗旬，監製辛誌諭興奮表示，當初就是看了小栗旬演男公關的電影而有了產生製作影集《男公館》的想法，身為小栗旬粉絲的石知田立刻以英文上前與小栗旬打招呼，還做了一個小栗旬電影《漂撇男子漢》的招牌武打飛踢動作，並且也說明同伴張立昂與羅宏正也是台灣演員來釜山參加記者會，一起開心的自拍，為這次釜山行增添一個特別的歡喜緣分。