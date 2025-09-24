Viu原創韓劇《我的青春》高潮反轉 宋仲基身患絕症鼻血狂流

由宋仲基和千瑀嬉主演的Viu Original原創愛情韓劇《我的青春》最新劇情迎來高潮反轉！千瑀嬉終於確認自己的心意，打算和舊愛宋仲基再續前緣，此時宋仲基卻患上頑疾！接下來為你整理五大看點，香港觀眾即可到Viu緊貼劇集最新進度。

1. 揭開鮮于海身患暗病

承接上集發展，鮮于海（宋仲基飾）和成濟妍（千瑀嬉飾）在小島情不自禁擁吻後，鮮于海乘勝追擊提出交往請求，成濟妍卻建議雙方再仔細考慮；不同於成濟妍的小心翼翼，鮮于海坦誠面對自己的感情，又向好友建魯哥（尹炳熙飾）表示決心牢牢抓住濟妍，彌補曾經錯過的遺憾。此時建魯哥關心鮮于海的抽血結果，叮囑他一定要認真對待每一次檢查；其後他更接到醫院通知，指其驗血報告異常，暗示鮮于海身體抱恙，需要定期追蹤！看到這裏，觀眾都不禁慨嘆：「該不會又要看到絕症了嗎？」、「很希望見證美好結局」、「難得宋仲基再演戀愛劇種」。

2.成濟妍鮮于海小學淵源

鮮于海抑壓不住對成濟妍的思念，邀約對方看電影，二人食飯時成濟妍詢問男方會否懷念演戲的感覺，原來成濟妍早在小學時就在補習班見過鮮于海，她還因為出於崇拜送上一束鮮花，卻被鮮于海馬上丟掉！鮮于海已經忘記了這件事，又解釋當時忙著進出醫院，成濟妍轉而關心起他的身體，鮮于海避開話題；約會後鮮于海送花給濟妍，並道歉當年沒有能力接受成濟妍的心意，導致兩人遺憾錯過，如今他想珍惜重逢的緣分，成濟妍婉拒了他的心意，鮮于海希望自己能夠成為女方最好的朋友，有網友坦言人生就如演戲，最愛往往不在身邊。

3.泰琳錫柱微妙發展

毛泰琳（李宙明飾）想起高中時和金錫柱（徐志焄飾）的往事，當時她在天台散心，耳邊突然傳來一則廣播，作為「聲控」的她隨即被這把渾厚的聲線吸引；稍後她和錫柱被選為校服模特兒，二人打招呼時她馬上認出這個聲音，更一心留神差點跌到，幸得錫柱及時拯救；錫柱也憶起兩人的高中點滴，陷入沉思。泰琳打算自立門戶，卻被代表告知可能遭到冷藏，她心煩之際又再遇上錫柱，兩人發生爭吵，但是泰琳從鮮于海口中得知錫柱有相親對象時，又顯得心情複雜。不少網民認為琳柱CP極有戀愛感覺：「最期待他們這一對」、「李宙明很有初戀相」，因此格外期待他們的感情發展。

4.成濟妍無法按捺心意

晚上成濟妍閱讀鮮于海的書，意外發現其中一個故事就是老闆開會時提及的年度重點項目，翌日老闆大發雷霆，原來這則故事的原作版權已經過期，更沒有人能夠找到作者陳武瑩，成濟妍自告奮勇攬下工作，隨後找到鮮于海說明相關情況，鮮于海痛快答應延長版權，全因他對成濟妍百分百信任。翌日成濟妍聽見同事重提鮮于海的不實報道，於是按捺不住幾乎與人發生肢體衝突，關鍵時刻鮮于海突然現身制止同事，及時為成濟妍解圍。成濟妍原以為自己能夠對感情視而不見，殊不知已經悄悄對鮮于海動心，更在練習劍道時還出現鮮于海露肩的幻覺，她再也無法當作甚麼事都沒發生！這也喚起了不少觀眾對於初戀的回憶，「最愛還是無法到最後」、「無法抑制自己的心痛」，令人無法忘卻戀愛的痛楚。

5.鮮于海逐漸步向死亡？

鮮于海被醫生告知確診「類澱粉沉積症」，醫生更斷言無法判斷澱粉沉積在哪個器官，目前案例少所以說不準，患者有機會存活十年、也有可能明天就死！失落的他回到花店，鼓起勇氣的成濟妍直球告白，鮮于海悲傷的心情瞬間變得明媚。但是在下集預告中，鮮于海無法控制手震，還止不住鼻血直流，他對成濟妍說：「看來我們不能再見了。」兩人在雨中不歡而散！許多網友對於結尾都感到大為震驚，紛紛討論：「又要去到絕症嗎？」、「看到宋仲基流血不止真的忍不住！」想知道這對小情侶能否克服困難迎來大團圓結局？兩人又會否上演「第八集甜蜜定律」？觀眾記得星期五晚到Viu收看《我的青春》，親自見證劇集走向！