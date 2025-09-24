颱風樺加沙｜前TVB小花谷胸曬腿為網民解悶　黃建東︰就嚟跌出嚟

強烈颱風「樺加沙」襲港，全城嚴陣以待。在政府呼籲市民留家避風之際，江嘉敏（Kaman）怕大家在家或感沉悶，突然大派「颱風福利」，在社交媒體上載一輯性感靚女相，呼籲大家乖乖留在家中。

江嘉敏大派「颱風福利」。（IG@kaman_kong）

好性感！（IG@kaman_kong）

仲有長腿！（IG@kaman_kong）

照片中，江嘉敏化上精緻妝容，身穿一襲純白色的露肩絲質長裙，造型高貴優雅。裙子上半身的低胸剪裁，大方展現其驕人身材，營造出「呼之欲出」的震撼視覺效果；而下半身的高衩設計，則讓她一雙白滑長腿若隱若現，同樣吸睛。江嘉敏在帖文中寫道：「今次個風真係勁過平時好多⋯⋯ 💨💨🌪️🌪️🌪️乖乖哋留係屋企 🏡🏡🏠🏠Post多啲靚相比大家睇吓解吓悶喇」，提醒大家注意安全。

吸睛指數爆燈。（IG@kaman_kong）

江嘉敏叫大家乖乖留在家中。（IG@kaman_kong）

藝人朋友及網民留言。（IG@kaman_kong）

而這輯靚相一出，立即獲網民「心心眼」洗版，紛紛留言大讚索，提議她出寫真集外；就連陳煒都被吸引到過來，幽默大讚：「你勁過個風」，黃建東甚至抵死說：「開到咁低好似就嚟跌出嚟咁，仲牙煙過打10號波，擔心死人喇~」

不過在一片讚美聲中，亦有網民為江嘉敏的演藝事業著急，留言道：「我都很好奇，除咗影下相，完全沒有拍劇、拍電影......我都非常擔心你的演藝事業。你下定决心離開無綫，不是要嘗試新嘅演藝事業嗎？現在你有何打算？」，並表示：並表示：「我還是非常掛念你拍的電視劇～~殺手、42章經、兄弟、七公主.......」。

江嘉敏坦言要跳出舒適圈的確需要很大勇氣。（IG@kaman_kong）

江嘉敏離巢TVB後不愁沒工作。（IG@kaman_kong）

早前客串演出長壽音樂劇《我們的青春日誌》。（IG@kaman_kong）

事實上，粉絲們毋須過分擔心。江嘉敏自約滿離巢無綫後，不愁工作，且自由度更加大，繼早前客串演出長壽音樂劇《我們的青春日誌》，稍後又會到內地拍劇，可謂「錢」途無限。

江嘉敏最近在社交平台分享一輯性感泳衣照。（IG@kaman_kong）

狀態大勇。（IG@kaman_kong）

江嘉敏最近在社交平台分享一輯性感泳衣照。（IG@kaman_kong）

好身材！（IG@kaman_kong）

Sexy！（IG@kaman_kong）