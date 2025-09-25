人氣東張女神試新相機變曬身材　高衩泳裝款上衣騷S曲線引人遐想

現年29歲的TVB小花何沛珈（Roxanne） 參加《2020香港小姐競選》入行，雖然當年五強止步，但隨即被安排加入《東張西望》，搖身一變成為「東張女神」。其後，她再戰選美舞台，參加《香港小姐再競選》大熱奪冠，兼贏得「更上鏡小姐」。獲無綫力捧的何沛珈，主持、綜藝、劇集三線齊發，不少節目均見到其身影，就連去年四年一度的體壇盛事巴黎奧運，她也有份成為「奧運六星」之一，可見備受器重。

而除了獲力捧曝光率高之外，何沛珈也深知維持人氣的「流量密碼」，不時會在社交平台大派「福利圖」，繼早前29歲生日分享一輯火辣泳照，看得網民流鼻血後。近日她再度「出招」，在社交平台上分享了一輯靚相，原本是想同粉絲分享剛入手新相機的喜悅，但網民的目光卻被她的完美身材所吸引，瞬間引起熱議。

何沛珈在帖文中寫道：「自帶濾鏡、都不用修的😍我覺得挺方便的，你們也告訴我你在有什麼相機？」原意是想將焦點放在新相機的拍攝效果上，但網民的目光卻完全被她的火辣身材所吸引。相片中，何沛珈身穿一件粉紅色High Cut Bodysuit，搭配一條深色牛仔褲，看似簡單的打扮，卻將她Fit爆的S身形線條表露無遺。可見平日的運動成果十分顯著。

這組原意為測試相機的照片，卻意外令網民錯重點，大家紛紛留言激讚：「使唔使咁好身材啊？」、「目瞪口呆」、「Very sexy」、「靚到dum一聲」、「女神靚到突破銀河系！」；甚至有網民自薦要當何沛珈的攝影師。由此可見這位東張女神的高人氣並非浪得虛名。

