54歲「不老男神」兒子內地做暑期工　搬運道具唔嫌辛苦被讚乖孩子

「不老男神」張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）育有一子張慕童（魔童），而不經不覺他今年都已18歲了，在赴外國留學之前，原來他曾留在內地湖南衛視綜藝節目《歌手2025》打暑期工，從事幕後搬運等工作，提早體驗社會生活，培養獨立能力，令不少網民都激讚他是好孩子。

今年從香港國際學校畢業的張慕童，原來趁暑假這一段時間跟着爸爸在內地工作，父子二人同在湖南衛視，但卻在不同節目崗位上，張智霖就忙於錄製《披荊斬棘2025》，而張慕童就在《歌手2025》打暑期工，張智霖在節目上講到小孩子的話題時就表示：「他之前在那個《歌手2025》裡面做實習生。」

據悉，張慕童在《歌手2025》從事幕後工作，主要負責搬運道具，現場協調等基礎性雜務，全程低調。所以張智霖在《披荊斬棘2025》中看見一些搬按摩椅進來的年輕人就感覺像看到自己兒子般，對他們格外的客氣，言語間透露出對兒子的職場體驗工作表現出心疼與尊重。

身為「星二代」的張慕童，願放下身份從事搬運工作，不少網民都激讚他是一位好孩子。而目前他已到英國升學，而媽媽袁詠儀亦陪伴在則置辦東西，一起熟悉環境，避免兒子初到異國感孤獨，絕對是一位好媽媽。