專訪｜億萬妻Shirley爆財政異常獨立　堅拒附屬卡：畀錢等於侮辱

TVB歌手伍富橋（Alvin）的億萬太太梁兆楹（Shirley）近年成為話題人物，Shirley不僅是身家億萬的富家千金，其家族在麻雀館、物流公司以及食品等領域均有涉獵，然而，褪去這些耀眼的光環，Shirley私下卻是一位對烹飪充滿熱情的「煮婦」，一手好廚藝不僅緊緊抓住了丈夫的胃，不時拍片分享「手殘」食譜的她亦深受網民歡迎，最近她更報名參加HOY TV舉辦的《領廚爭霸戰》，挑戰自我。《香港01》早前走進Shirley豪宅，邊品嚐她親手下廚身煮的家常小菜，邊淺酌細聽這位「億萬千金」最率真、最「貼地」的一面，她更坦言丈夫因為這個「駙馬」身份，正承受著外人難以想像的壓力與辛酸 。



Shirley接受《香港01》訪問。

即場調酒！

參加廚藝賽預言「輸硬」？ Shirley：我贏會俾人鬧課金造假

談及為何參加廚藝比賽，Shirley表示純粹是想挑戰自己，看看自己的極限在哪裡，因為過往從未有過類似的比賽經驗 。不過，當被問到有沒有信心勝出時，她卻斬釘截鐵地說：「沒有」 。她半開玩笑地解釋，若自己真的贏了，恐怕會招來閒言閒語，「肯定又說甚麼課金，又說造假那些」 。

Shirley參加《領廚爭霸戰》。（陳順禎攝）

廚藝非常厲害！（陳順禎攝）

財政「異常獨立」 堅拒附屬卡：畀錢等於侮辱佢

不少酸民認為伍富橋婚後生活無憂，但Shirley卻揭露，兩人的財務狀況「異常地分開得獨立」 。她強調，夫妻二人不但沒有任何聯名戶口，甚至連附屬卡都沒有給過對方 ：「冇，佢都冇畀附屬卡我，我哋兩個係冇聯名戶口，冇畀大家附屬卡，我哋財政係異常地分開得獨立。」她坦言曾想過為丈夫申請附屬卡，以備不時之需，例如伍富橋上來姊妹飯局接她時，可以方便結賬。但這個想法，卻遭到伍富橋的強烈抗拒。「佢都唔會用，佢會覺得你侮辱佢。」Shirley說，丈夫寧願選擇在車等她下來，也絕不會使用她的附屬卡 。

伍富橋與Shirley婚後非常恩愛！

二人捱過不少流言蜚語。

「億萬駙馬」成原罪？ 標籤成追夢枷鎖：佢被人當水魚

婚後最讓Shirley感到不習慣的，是被外界「評頭品足」 。她尤其討厭傳媒動不動就稱呼丈夫為「億萬駙馬」 ，認為這些標籤為伍富橋帶來了極大的困擾。她提到丈夫婚後「做什麼都很難」 ，因為外界先入為主地認為他有「大把水喉照著」 。Shirley感觸地分享，目前沒有歌手合約的Alvin想自資出歌，卻處處碰壁 。以往可以靠友情幫忙的朋友，現在每一件事都只會跟他談錢 。Alvin曾向她表明立場：「我不會要你的錢去追夢」 。這份堅持，卻令他陷入兩難：他無法像過去一樣開口議價，因為說自己「沒有錢」只會惹來更多閒言閒語 ；但若真的拿出超出預算的金額，又會被指「靠老婆」 。「他真的處於一個做什麼都很難的位置」 ，Shirley形容丈夫的處境，就像俗語所說的「被人當成水魚『撳』」 ，進退失據。

Shirley形容丈夫的處境是進退失據。

無情的網絡留言，更成為刺傷Alvin的利刃。Shirley透露丈夫非常介意被網民嘲諷「躺平就行了，不用做」、「今晚又要回去服侍我」等惡意評論 。為了證明自己並非外界標籤的「軟飯王」，他將自己的日程排得滿滿，早上教班、練球，晚上再操練，忙碌得有時候甚至讓Shirley抱怨他沒有時間陪伴 。

Shirley婚姻觀看淡金錢：佢陪我到老值得分一半身家

然而，Shirley展現出截然不同的婚姻觀。她認為每個人都有物慾，這很正常 。在她眼中，丈夫的陪伴，遠比金錢重要。「如果他可以陪在我身邊，到我七老八十，就算到臨老他才入花叢，他拿我一半（身家），都是我應該給他的」 。她豁達地說，因為丈夫付出了大半生的時間 ，做人要看開一點 。對她而言，婚姻並非一紙契約，而是「每一天都要在對方身上發現一些東西去重新愛上他」的過程 。

Shirley出嫁未有着褂成母親遺憾。