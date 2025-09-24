葉蒨文被爆恨生B 甜到漏分享曾展望連說三次「我愛你」

《女神配對計劃 最後告白》結局篇雖已圓滿結束，但圍繞著五位女神及一眾求愛勇者的話題依然源源不絕，當中梁敏巧（Maggie）與關嘉敏（Carman）於節目結束後輪流積極開Live放送笑彈、回饋粉絲，並以直播形式延續真人騷精神。上周與Maggie成功配對的劉啟進（Matt）、便在逾三千人見證下，經監製慫恿於凌晨時分給Maggie送外賣、二人還當著一眾網民大玩互餵薯條，事件一度炸爆網；另葉蒨文（Sophie）自與GM曾展望配對成功後，二人所有親密互動都會觸發網民神經，就連拍拖看演唱會，都可連續數日成為網民熱話，《女神》熱度可想而知。對於《女神》圓滿結束，連日來不少網民留言大嘆不捨、並希望監製能發放更多《女神》未曾播出的花絮及絕密片段。

有見及此，無綫本周日晚九點半翡翠台推出《Funki Finance呈獻：女神配對計劃 金牌媒人的最後晚餐》，顧名思義，《女神》金牌媒人林盛斌阿Bob，將在節目中與五位女神葉蒨文（Sophie）、Maggie、Carman、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）邊食邊盡訴心中情；五位女神亦一如既往真情流露、極盡坦白，令最後晚餐淚點處處，堪稱淚之飯局。

五位女神之中，以Sophie與GM曾展望的成功配對最惹關注，GM在《最後告白》中連說三次「我愛你」後再追加「世紀之吻」，一度成為全城焦點，獲讚浪漫、霸氣又勇敢！Sophie在《最後晚餐》中，有大方分享當時聽到GM說「我愛你」時、內心的真實回應是三個字：「其實嗰吓聽到GM係咁嗌『我愛你』，我內心有一個好細聲嘅回應，XXX！但我講唔出口咯嗰吓，我對唔到大眾講呀，咁依家要補番。」到底Sophie要補回的是哪三個字？

Sophie還提及了對Eddie林堡熙的睇法，她坦言與對方確實有很夾的地方，只是無奈地欠缺Chemistry：「我對Eddie冇GM嗰種火花。」又還強調不介意陪伴另一半奮鬥，但希望另一半是以結婚為前提與她拍拖：「我想知道佢有呢個決心，係同我以結婚為前提咁去拍拖，我唔會拍散拖，我上一段（戀情）都六年半。」而深知Sophie恨生小朋友的Step，則鼓勵Sophie要將真實想法說出口：「可能你講出嚟大家好夾都唔定…雖然有人覺得可能男仔唔想咁早結婚，但可能佢同其他人有唔同諗法哩。」這番說話不但顯得Step成熟又暖心，還足證女神之間感情要好、皆因大家均能向對方敞開心扉。

Carman「謎之皺眉」回應再戰《女神2》傳聞

在《最後告白》中向細John許下「虐心放手宣言」、令全城為之心痛的Carman，在節目中親自剖白當日的激動全因三個字 – 不捨得：「其實我唔係好捨得去放手，但係嗰刻好想逼自己放手，所以我先咁激動，長痛不如短痛。」並坦言沒有想過、自己的真人騷愛情故事會如此Dramatic，並坦言參加《女神》，令她「搵番戀愛嘅感覺」：「我冇諗過呢兩個人對我嚟講咁Drama，我冇諗過呢個真人騷我會遇到咁極端嘅兩邊。」Carman在節目中還以謎之微笑＋皺眉回應了近日盛傳她再戰《女神2》的傳聞，想知Carman會否再接再厲？密切留意節目。

Carman另外又在Bob引導下，談及兩位被自己在《最後告白》中放棄的男士！先說近日與Carman已發展至見家長地步的黃家俊Matthew，其實拍攝《最後晚餐》時，Carman依然仍未覺得Matthew是可考慮發展對象，除因怕辜負對方，還因覺得Matthew未夠了解自己：「我覺得佢所有嘢都係幾好，但我有時同佢溝通、好似同緊AI溝通咁、好唔人性。可能我同佢講心事，佢會重覆我嘅答案或者問題，我覺得咁唔係溝通緊，咁樣好似得我自己講咁，我唔能夠同唔了解我嘅人一齊。」談到細John，Carman還是一再淚崩，並再度強調與細John有緣無份：「我有時又會好驚好似太主動會嚇親佢，我成世人未試過咁主動…我知好多人都覺得細John幾好，我都想（一齊）呀，其實我Day One都已經好主動去揀佢、其實我冇變過。」Carman還大談與細John經歷了五大階段後、終察覺大家最終不能走在一起的原因：「原來我哋係Sync到，但係佢唔Ready。」

雖然五位女神憑《女神》人氣急升、贏盡好評，但其實節目開播初期，Step及Maggie先後面對不少抨擊，兩位女神談及當時情況均忍不住淚灑飯局現場，不過Step還是很感激負評令她成長：「我都係好care網民comment嗰啲人，節目初期我哋係咁畀人話啦，真係會好take it serious，但其實你每做一樣嘢都有正反兩面，所以我透過呢個節目反而學識咗唔好所有嘢都太過擺喺心，要Chill啲，同埋真係睇到唔舒服嘅（Comment）、咪避開佢唔好睇咯。」坦言透過節目在戀愛觀上亦成長不少的Step、在節目中還淚灑大談Jacob以及赤裸裸說出現階段對愛情最大的陰影及恐懼。來到最後一集，製作組繼續預備了驚喜彩蛋收尾，萬勿錯過。