驗靈師李牧師揭污鬼鍾意壯丁：污鬼用佢哋身體，越後生越好

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。今輯踏入第三季將挑戰100集大關，黑白無常黃瀅仴、湯之欣，繼續擔任小編跟網民即時互動。

昨晚（23日）一集為錄播節目，內容依然精彩，主題為「驗靈師」，請來李錦彬牧師擔任嘉賓。李牧師解釋驗靈師跟驅魔人最大分別，他說︰「首先要分清係真正觸靈，定係精神錯亂。唔同宗教有唔同方法處理污鬼。佛教係採取超渡方式，道教則強調天師捉妖；唯有基督教會進行驅趕。」李牧師解釋污鬼清楚知道「時候還沒有到」（馬太福音8章29節），即使耶穌也不能消滅牠們，所以只能靠驅趕來處理污鬼。

節目中李牧師接受Jojo及Darren訪問，他表示很多時是人主動招惹鬼，解釋說︰「因為人本身嘅欲念或者需要，好似有病咪應該睇醫生，但有人走去求神問卜，估唔到接咗啲污鬼，即係你請佢。」他又以「豪宅」比喻人的身體，污鬼喜歡年輕力壯的身體，對年紀大的人沒有興趣，李牧師笑說︰「70、80歲嘅老，啲污鬼唔鍾意入去，入咗走唔甩。反而強強壯壯、白白淨淨嗰啲受歡迎。」Jojo即時取笑Darren為「筍盤」，李牧師附和說︰「Darren係靚盤、豪宅嚟，因為污鬼要運用佢嘅身體，越後生越好。」

節目中李牧師為Jojo作靈測，首先要求她說出自己名字，並跟自己講「奉耶穌基督的名字，命令係我身體裏面一切嘅靈，立刻大大擺動我嘅身體」，Jojo說完身體略有擺動，李牧師即猛喝︰「左右撐開雙手，撐開啲、明顯啲……望住我雙眼，唔好眨眼……」事後李牧師根據Jojo身體有不自主擺動，評定她有靈動。Jojo解釋本身修道，加上靈異體質，有反應不會奇怪。