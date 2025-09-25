黃宗澤坐言起行煲靚湯畀阿姐飲　超暖心連同劇嘅蔡少芬同朱茵都有

邵氏新劇《風華背後》卡士強勁，連超過10年沒有拍電視劇的阿姐汪明荃都能邀請到，還有多年前已經合作飾演她兒子的黃宗澤，當時他笑指以前阿姐會煲湯及煮飯給他，所以他之前接受訪問時都表示：「有時間要煲返湯畀阿姐飲，煲啲唔好咁油膩嘅湯畀阿姐。」

廚藝了得的黃宗澤坐言起行兌現承諾，即使正為《風華背後》開工，都抽空「煲湯」給阿姐喝。黃宗澤日前在社交平台分享了親自煲湯的影片表示：「開工，要喝湯。」他今次煲的湯是「節瓜章魚蠔豉茨實湯」。片中黃宗澤搞怪地預備食材，雖然他已經預先準備了食材，但小細節中都可以見到他有板有眼，例如陳皮先刮囊才煮，之後便放進煲內煲1小時即成。

煲好湯後，黃宗澤把湯放進保溫壺內，帶到拍攝現場給汪明荃。除了汪明荃外，連一同拍劇的蔡少芬和朱茵都有湯喝，黃宗澤果然是一名暖男。

黃宗澤與阿姐於拍攝《我的野蠻奶奶》飾演母子結緣，之後再於「野蠻奶奶」系列再次合作演母子，故此今次再合作他都很開心。黃宗澤曾在社交平台發文表示：「我成長過程中最重要嘅兩位前輩，我的爸爸媽媽，竟然可以再次合作，仲要係一部戲，幸福！」

