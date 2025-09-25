東張西望｜渣男唔認有收佣金　叫極苦主做bb都無動於衷堅持要分手

TVB節目《東張西望》不時會報道詐騙個案，日前（23日）一集講到苦主Kelly透過交友App認識了Samson，Kelly被其甜言蜜語攻陷。不久二人便開始拍拖，但是他們拍拖的時間，Samson就是帶她去美容院進行療程，結果令Kelly背負巨額債務。

苦主Kelly透過交友App認識了Samson，Kelly被其甜言蜜語攻陷。(節目截圖)

Kelly與Samson拍拖就是帶她去美容院進行療程。(節目截圖)

昨日（24日）一集講到Kelly決定放棄Samson，與其攤牌。Kelly約了一個多月的Samson終於「蒲頭」，結果還是遲了半小時，Samson一到馬上哄回Kelly，還買了小禮物給她。一開始Kelly還是對Samson「交足戲」，對他的甜言蜜語很受落，直到Kelly向Samson攤牌，向他追問為何會有這麼多電話號碼及用這些電話號碼來騙人。Samson「口窒窒」表示：「好搞笑㗎！有啲人會惡意攻擊，好耐之前嘅公司電話嚟。」

Kelly決定放棄Samson，與其攤牌。(節目截圖)

Samson一到馬上哄回Kelly，還買了小禮物給她。(節目截圖)

Kelly開始生氣向Samson表示：「我係要你同我坦白啊！」她更表示在討論區中見到不少有關Samson的留言：「你六年前係咁帶啲人上去，係咪真㗎？」但是Samson想不到藉口來「兜」，他停頓了一會才說：「即係我會諗，唔通我介紹我媽咪，我呃佢咩？我覺得好介紹畀朋友，有咩問題先？」Kelly問他有沒有收過佣金，而Samson則表示第一次有收：「一開始囉，之後嗰啲我唔知你，我冇錢收㗎，得300-400元㗎咋。」

Kelly表示在討論區中見到不少有關Samson的留言。(節目截圖)

Kelly問他有沒有收過佣金，而Samson則表示第一次有收。(節目截圖)

當然Kelly不再相信Samson，即使Samson不斷叫她「bb」，她都無動於衷說：「sorry啊，好對唔住啊，我諗我哋分手！以後唔好再嚟搵我。」之後黎寬怡馬上上前在街頭追擊Samson，試圖揭開Samson假暖男真騙財惡行。Samson見到黎寬怡後馬上說：「嘩，嚇死啊，做咩啊？」黎寬怡即問他：「Samson，我想問你係咪用個交友app去識女仔，之後以拍拖為名，氹佢做美容。」但Samson沒有回應，只是不停奔跑，企圖避開黎寬怡，最後節目組在街頭與他追逐了半小時。

Kelly不再相信Samson，即使Samson不斷叫她「bb」，她都無動於衷。(節目截圖)

黎寬怡馬上上前在街頭追擊Samson。(節目截圖)

