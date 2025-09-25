颱風樺加沙｜「颱風KOL」旨呈超前部署都冇用　天台水浸兼爛門窗

超強颱風樺加沙日前（23日）襲港，昨日（24日）天文台更一度掛起十號風球。雖然樺加沙已經遠離香港，但殺傷力真的不容勿視，連「颱風KOL」旨呈都要超前部署：「已經安排咗全面通渠，低層電箱電掣關閉，洗衣機搬走咗。如果咁樣我都有事嘅話，我搬！」

旨呈豪宅喺赤柱。（IG@andy3think）

旨呈為豪宅玻璃窗黐滿膠紙。（IG@andy3think）

經過樺加沙的洗禮後，旨呈表示：「天台失守水浸到high high，而家緊急通渠。」除了天台水浸外，他指連窗都被樺加沙破壞。旨呈回覆《香港0 1》時指今次樺加沙破壞了他家的窗：「我及時睇到，所以我上咗去搬咗去落嚟，不過好大氣流，其實都幾危險，但係好彩都叫做成功搬走咗。」旨呈被問到窗被破壞後怎麼辦及怎樣做即時處理，他表示：「唯一真係爛咗嘅，就係天台道門，因為強風關係扯爛咗，不停拍打，所以今次應該要成道門換咗佢。我聽到好大聲嘅撞擊聲，我就即刻走咗上天台睇發覺道門已經扯爛咗。」

旨呈表示天台失守水浸。

旨呈更指因為太大風，所以需要找東西要鞏固更台的物品：「但係因為太強颱風關係，出邊天台暫時都唔可以上去睇。所以有一段時間都係等個颱風過咗先夠膽開道門出去清垃圾，開頭最擔心係成屋企嘅玻璃啊，因為真係食到正嘅風，落地嘅玻璃不停震盪，直程唔夠膽靠近。」而被問找了什麼來鞏固時，他則笑稱：「最後搵咗啲麻繩綁住道門綁住張載着60 kg嘅凳。」